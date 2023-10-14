Российские рестораторы нашли новый Клондайк на рынке вакансий

Заработные платы повара, официанта, курьера-водителя доходят до 150—200 тыс. руб. Весь рынок испытывает дефицит обслуживающего персонала. Остаются мигранты, которые специально приезжают заработать.

Российские рестораторы нашли свой выход из кадрового кризиса. Теперь отечественный ресторанный бизнес привлекает к работе в РФ трудовых мигрантов из стран СНГ. На рынке сложился острый дефицит этих специалистов за последний год, речь идет о поварах, официантах, курьерах, сборщиках заказов, пишут Известия.

Основные причины оттока персонала из стран ближнего зарубежья — рост курса валют и увеличение стоимости билетов, сказал директор по развитию компании «Якитория» Александр Муратов:

Мы дали рекламу о привлечении необходимого персонала на ТВ в странах СНГ. Пока что она появилась на двух самых популярных телеканалах Киргизии — НТФ и ТНТ. Объявление идет в виде бегущей строки. В его тексте содержится приглашение на работу поваров и официантов. Это пилотный проект, но в случае успеха он будет масштабирован и на другие страны ближнего зарубежья.

Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный так же жалуется на то, что найти специалистов сейчас крайне сложно: весь рынок испытывает дефицит обслуживающего персонала. По данным hh.ru, количество вакансий по наиболее популярным специализациям трудоустройства мигрантов существенно выросли — более чем на 70% с начала года. Спрос на поваров, официантов и другой персонал общепита вырос на 75%, на курьеров, водителей, сотрудников склада и другой персонал в логистике – на 70%, на рабочий персонал – на 72%.

Конкуренция между разными отраслями за персонал приводит к вынужденному повышению заработных плат, многие рестораторы с начала года проиндексировали выплаты дефицитному персоналу до 16%. Наибольшее повышение коснулось поваров. По данным hh.ru, самая высокая медиана предлагаемой зарплаты — в логистике — почти 72 тыс. руб. Более высокими темпами увеличились предлагаемые зарплаты рабочему персоналу — сейчас в среднем по стране они находятся на уровне 65 тыс. руб. Персоналу общепита сегодня чаще всего предлагают зарплату в 40 тыс. руб. Заработные платы повара, официанта, курьера-водителя доходят до 150—200 тыс. руб.

Привлекательность работы в РФ для мигрантов существенно снизилась из-за курса валют, — отметила гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица:

Нужно понимать, что в общепите обычно смена 12 часов. Причем это время работы на гостей, в реальности прийти надо заранее и уйти придется позже, вот и получается смена 13—14 часов. Зарплата обычно составляет около 3,5 тыс. руб. за смену, плюс могут быть чаевые или премии, По ее словам, мигрантов чаще всего привлекают на низовые должности — уборщиков, мойщиков посуды, рядовых поваров, официантов, раздатчиков на линии раздач. Рядовой повар вряд ли где-то заработает больше 100 тыс. руб. за месяц, только если он будет существенно перерабатывать.

В России нет людей без работы, которым могут быть интересны вакансии на ресторанном рынке, а переучиваться на новые профессии люди не готовы, да и причины для этого у них отсутствуют.