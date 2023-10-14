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Российские рестораторы нашли новый Клондайк на рынке вакансий

Российские рестораторы нашли новый Клондайк на рынке вакансий
Иллюстрация: Midjourney AD

Заработные платы повара, официанта, курьера-водителя доходят до 150—200 тыс. руб. Весь рынок испытывает дефицит обслуживающего персонала. Остаются мигранты, которые специально приезжают заработать.

#НОВОСТИ

Российские рестораторы нашли свой выход из кадрового кризиса. Теперь отечественный ресторанный бизнес привлекает к работе в РФ трудовых мигрантов из стран СНГ. На рынке сложился острый дефицит этих специалистов за последний год, речь идет о поварах, официантах, курьерах, сборщиках заказов, пишут Известия

Основные причины оттока персонала из стран ближнего зарубежья — рост курса валют и увеличение стоимости билетов, сказал директор по развитию компании «Якитория» Александр Муратов: 

Мы дали рекламу о привлечении необходимого персонала на ТВ в странах СНГ. Пока что она появилась на двух самых популярных телеканалах Киргизии — НТФ и ТНТ. Объявление идет в виде бегущей строки. В его тексте содержится приглашение на работу поваров и официантов. Это пилотный проект, но в случае успеха он будет масштабирован и на другие страны ближнего зарубежья. 

Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный так же жалуется на то, что найти специалистов сейчас крайне сложно: весь рынок испытывает дефицит обслуживающего персонала. По данным hh.ru, количество вакансий по наиболее популярным специализациям трудоустройства мигрантов существенно выросли — более чем на 70% с начала года. Спрос на поваров, официантов и другой персонал общепита вырос на 75%, на курьеров, водителей, сотрудников склада и другой персонал в логистике – на 70%, на рабочий персонал – на 72%.

Конкуренция между разными отраслями за персонал приводит к вынужденному повышению заработных плат, многие рестораторы с начала года проиндексировали выплаты дефицитному персоналу до 16%. Наибольшее повышение коснулось поваров. По данным hh.ru, самая высокая медиана предлагаемой зарплаты — в логистике — почти 72 тыс. руб. Более высокими темпами увеличились предлагаемые зарплаты рабочему персоналу — сейчас в среднем по стране они находятся на уровне 65 тыс. руб. Персоналу общепита сегодня чаще всего предлагают зарплату в 40 тыс. руб. Заработные платы повара, официанта, курьера-водителя доходят до 150—200 тыс. руб.

Привлекательность работы в РФ для мигрантов существенно снизилась из-за курса валют, — отметила гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица:

Нужно понимать, что в общепите обычно смена 12 часов. Причем это время работы на гостей, в реальности прийти надо заранее и уйти придется позже, вот и получается смена 13—14 часов. Зарплата обычно составляет около 3,5 тыс. руб. за смену, плюс могут быть чаевые или премии, По ее словам, мигрантов чаще всего привлекают на низовые должности — уборщиков, мойщиков посуды, рядовых поваров, официантов, раздатчиков на линии раздач. Рядовой повар вряд ли где-то заработает больше 100 тыс. руб. за месяц, только если он будет существенно перерабатывать.

В России нет людей без работы, которым могут быть интересны вакансии на ресторанном рынке, а переучиваться на новые профессии люди не готовы, да и причины для этого у них отсутствуют. 

«Гонка за кандидатами» — так говорят рекрутеры о ситуации на рынке труда в 2023 году. Компании работают в условиях серьезного кадрового голода и идут буквально на все, чтобы закрыть вакансию, рассказывал DK.RU.
 

 

 

Автор: Андрей Широков
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