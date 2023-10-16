«Крыльев нет». Сети фастфуда KFC и Rostic’s пожаловались на дефицит куриного мяса

В KFC говорят, что ситуация с дефицитом курятины усугубляется слишком высокими ценами на куриное мясо. Производители намекают, что KFC как крупнейший потребитель куриного мяса хочет накалить ситуацию.

Сети фастфуда KFC и Rostic’s заявили, что испытывают дефицит мяса курицы. В компании «Юнирест», которая управляет KFC и Rostic’s в РФ, «Коммерсанту» сообщили, что проблема с поставками длится несколько месяцев, с дефицитом продукции столкнулось большинство игроков рынка.

В «Юниресте» добавили, что ситуацию усугубляют высокие цены на курятину, которые находятся на историческом максимуме.

Сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом, и мы не исключение. В сложившейся непростой ситуации мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества.

В заведениях сети KFC в Красноярске на кассах появились объявления «Крыльев нет». Сотрудники подтверждают, что некоторые позиции из меню ресторанов недоступны.

Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров подтверждает, что игроки рынка испытывают нехватку курятины:

На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек, — объяснил Бухаров причины проблем с куриным мясом.

При этом источник среди производителей мяса птицы говорит, что «Юнирест» является одним из крупнейших потребителей куриного мяса и «пытается накалить ситуацию на рынке».

Компания предъявляет специфические требования к продукции в части фасовки и упаковки и заключает долгосрочные контракты, по которым поставщик почти не может корректировать цены при изменении рыночной конъюнктуры.

Другой поизводитель куриного мяса соглашается с коллегой и добавляет, что жесткие условия закупок KFC связаны с сильной зависимостью от одного продукта.

Цены на курятину в России в июле превысили исторический максимум, сообщал DK.RU. Нынешняя цена 1 кг курятины в рознице в 196,93 руб. является историческим максимумом, говорил директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк.

Вспышки птичьего гриппа в России снизили поголовье птицы с марта 2023 г. на 11 млн и были введены ограничения на поставки из Казахстана. Кроме того, в августе Белоруссия решила ограничить экспорт курицы в Россию.

За шесть месяцев 2023 г. производство курятины сократилось в Воронежской и Курской областях на 2-4%, при этом в Белгородской и Брянской областях зафиксировали рост производства. По данным издания, на эти четыре региона приходится половина всей курятины, которую производят в Центральной России.