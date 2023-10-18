В 14-й раз в Екатеринбурге назовут лидеров уральского бизнеса. Кто их определяет?

«Деловой квартал» начинает подготовку ежегодной деловой премии «Человек года». Уже в 14-й раз экспертное сообщество определит лидеров уральского бизнеса. Церемония вручения состоится в конце осени.

Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 г. На сегодня это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России и единственная в Екатеринбурге и Свердловской области, где победителей определяют представители самого бизнес-сообщества.

Этой премией отмечаются самые прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты.

Решение о награждении принимают участники Экспертного совета.

С 2010 г. статуэткой «Человек года» отмечены более 130 человек — предприниматели, политики, деятели культуры.

В 2023 г. вручение состоится уже в 14-й раз: с момента основания было проведено 12 регулярных бизнес-премий «Человек года», а в 2019 г. — к 25-летнему юбилею «Делового квартала» — вручалась также специальная премия ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019. С 2020 г. «Человека года» усилил «дочерний» проект, «ТОП-50: главные люди Урала», — список самых влиятельных персон в бизнесе и политике, который публикуется в новогоднюю ночь.

Церемония вручения премии «Человек года 20/23» состоится в конце осени. А сегодня DK.RU представляет список участников Экспертного совета, которые уже приступили к работе.

Экспертный совет — 2023 Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Владимир Бобряшов, региональный директор компании General Invest в Екатеринбурге Андрей Бриль, вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Васильев, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Татьяна Вишнякова, директор автоцентров ГК «ОКАМИ» Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Дружинин, директор, главный редактор издания «Деловой квартал» | DK.RU Ирина Екимовских, генеральный директор Аудиторской группы «Капитал» Валентина Жильцова, управляющий ВТБ в Свердловской области Ринат Иржанов, вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Алексей Клименко, собственник УК RED Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Евгений Копелян, председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Иван Косьмин, заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, директор филиала в Екатеринбурге Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» Сергей Мазуркевич, генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга» Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Константин Пудов, член Союза журналистов России, советник первого заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области А.М.Чернецкого Сергей Ренжин, генеральный директор СРО Союз «Уральское объединение строителей» Александр Чамовских, глава ювелирного дома CHAMOVSKIKH Михаил Черепанов, советник президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Аркадий Чернецкий, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России

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Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Премия проводится при поддержке Правительства Свердловской области и Администрации г. Екатеринбурга. Медиапартнеры события — информационное агентство ЕАН, информационно-аналитический портал JustMedia.ru.

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».