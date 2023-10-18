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В 14-й раз в Екатеринбурге назовут лидеров уральского бизнеса. Кто их определяет?

В 14-й раз в Екатеринбурге назовут лидеров уральского бизнеса. Кто их определяет?
Иллюстрация: архив DK.RU

«Деловой квартал» начинает подготовку ежегодной деловой премии «Человек года». Уже в 14-й раз экспертное сообщество определит лидеров уральского бизнеса. Церемония вручения состоится в конце осени.

#ЧЕЛОВЕК ГОДА#ПРИЗНАНИЕ#БИЗНЕС

Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 г. На сегодня это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России и единственная в Екатеринбурге и Свердловской области, где победителей определяют представители самого бизнес-сообщества.

Этой премией отмечаются самые прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты.

Решение о награждении принимают участники Экспертного совета.

С 2010 г. статуэткой «Человек года» отмечены более 130 человек — предприниматели, политики, деятели культуры.

В 2023 г. вручение состоится уже в 14-й раз: с момента основания было проведено 12 регулярных бизнес-премий «Человек года», а в 2019 г. — к 25-летнему юбилею «Делового квартала» — вручалась также специальная премия ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019. С 2020 г. «Человека года» усилил «дочерний» проект, «ТОП-50: главные люди Урала», — список самых влиятельных персон в бизнесе и политике, который публикуется в новогоднюю ночь.

Церемония вручения премии «Человек года 20/23» состоится в конце осени. А сегодня DK.RU представляет список участников Экспертного совета, которые уже приступили к работе.

Экспертный совет — 2023

Андрей БесединАндрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты

 

Владимир БобряшовВладимир Бобряшов, региональный директор компании General Invest в Екатеринбурге

 

Андрей БрильАндрей Бриль, вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД)

 

Михаил ВасильевМихаил Васильев, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»

 

Татьяна Вишнякова

Татьяна Вишнякова, директор автоцентров ГК «ОКАМИ»

 

 

Михаил Волков

Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

 

Сергей ДружининСергей Дружинин, директор, главный редактор издания «Деловой квартал» | DK.RU

 

Ирина ЕкимовскихИрина Екимовских, генеральный директор Аудиторской группы «Капитал»

 

Валентина Жильцова

Валентина Жильцова, управляющий ВТБ в Свердловской области

 

 

Ринат Иржанов

Ринат Иржанов, вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ

 

Алексей Клименко

Алексей Клименко, собственник УК RED

 

 

Виктор Кокшаров

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

 

Евгений КопелянЕвгений Копелян, председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга

 

Иван КосьминИван Косьмин, заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, директор филиала в Екатеринбурге

 

Юлия МазеинаЮлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод»

 

Сергей МазуркевичСергей Мазуркевич, генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга»

 

Валерий ПиличевВалерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП)

 

Константин ПудовКонстантин Пудов, член Союза журналистов России, советник первого заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области А.М.Чернецкого

 

Сергей РенжинСергей Ренжин, генеральный директор СРО Союз «Уральское объединение строителей»

 

Александр ЧамовскихАлександр Чамовских, глава ювелирного дома CHAMOVSKIKH

 

 

Михаил ЧерепановМихаил Черепанов, советник президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП)

 

Аркадий ЧернецкийАркадий Чернецкий, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области

 

Олег ШиловскихОлег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России

 

***

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Премия проводится при поддержке Правительства Свердловской области и Администрации г. Екатеринбурга. Медиапартнеры события — информационное агентство ЕАН, информационно-аналитический портал JustMedia.ru.

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».

Автор: Андрей Широков
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