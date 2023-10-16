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На купюре в 5000 руб., посвященной Екатеринбургу, изображена стела Европа – Азия

На купюре в 5000 руб., посвященной Екатеринбургу, изображена стела Европа – Азия
Иллюстрация: Центробанк

Сегодня Центробанк презентовал новые банкноты, посвященные городам России. Новый дизайн пятитысячной купюры посвящен 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

#ЦЕНТРОБАНК#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

Банк России презентовал купюру в 5000 руб., посвященную Екатеринбургу. Образом города была выбрана стела Европа – Азия, на заднем плане расположены новостройки и памятники конструктивизма, внизу справа расположен дом Севастьянова.

На оборотной стороне купюры нового образца — композиция «Сказ об Урале» с богатырем и промышленными объектами Среднего Урала. Цветовая гамма осталась традиционной для 5-тысячной банкноты, бело-красной.

Также сегодня презентовали новую купюру номиналом в 1000 руб., она посвящена Нижнему Новгороду и Поволжью, выполнена в бирюзовой гамме. На купюре изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, Музей истории татарского народа в Казани, башня Сююмбике и Музей этнографии в Уфе.

Напомним, ранее полпред президента предлагал свой вариант дизайна купюры с изображением Екатеринбурга. По мнению Якушева, на банкноте следовало изобразить дом Севастьянова, и Невьянскую наклонную башню. Кроме того, на тему того, что можно изобразить на новой банкноте, фантазировали авторы Telegram-канала «Екатское чтиво», варианты были разными, от изображения ТРЦ «Гринвич» до баночки майонеза ЕЖК.Также свои варианты предлагал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 

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Автор: Александра Клименко
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