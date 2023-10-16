Без японского тунца. Россия ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Россельхознадзор ждет подтверждения безопасности продуктов водного промысла на фоне сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Основные потребители японского тунца, ракообразных и моллюсков — сегмент HoReCa.

Россия вслед за Китаем решила ограничить импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Такое решение Россельхознадзор принял на фоне сброса воды с АЭС «Фукусима-1», пишет РБК.

Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, — сообщает ведомство.

Из Японии в Россию поставляли в основном рыбу и морепродукты премиального сегмента. Тунца, ракообразных и моллюсков японского вылова завозил в страну сегмент HoReCa, то есть общепит и гостиничный бизнес. На прилавки российских магазинов японская рыба практически не поставляется.

Ранее Китай запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии. Пекин ввел ограничения после решения Токио начать сброс воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в море. Китай назвал решение Японии крайне эгоистичным.

Также Южная Корея продлила запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму, веденный еще в 2013 г.

Добавим, что Россельхознадзор провел анализ 443 партий рыбы, которая была добыта в российских регионах вблизи места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1». В августе в ведомстве сообщали, что превышений радиологических показателей не выявлено.

Как рассказывал DK.RU, 11 марта 2011 г. из-за землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла авария на АЭС: расплавилось ядерное топливо на трех из пяти реакторов, из-за радиации было эвакуировано свыше 80 тысяч человек. Реакторы охлаждались водой, которая с момента аварии хранилась в резервуарах.

На данный момент более 1,34 млн тонн воды хранится более чем в 1 тыс. резервуаров. Сброс воды с «Фукусимы-1» начался в конце августа 2023 г. В Токио говорили, что вода очищена и обильно разбавлена морской водой, но все же содержит радиоактивные изотопы.

Ранее DK.RU также рассказывал, что российская рыбодобывающая отрасль сообщила о худших экономических показателях с 2017 г. Прибыль рухнула с 117,3 млрд руб. до 38,5 млрд руб. Рыболовы говорят, что все из-за логистических расходов и падения рублевой выручки.