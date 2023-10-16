Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
97,30
102,55
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Без японского тунца. Россия ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Без японского тунца. Россия ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии
Иллюстрация: РИА Новости

Россельхознадзор ждет подтверждения безопасности продуктов водного промысла на фоне сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Основные потребители японского тунца, ракообразных и моллюсков — сегмент HoReCa.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#ИМПОРТ#НОВОСТИ

Россия вслед за Китаем решила ограничить импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Такое решение Россельхознадзор принял на фоне сброса воды с АЭС «Фукусима-1», пишет РБК.  

Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, — сообщает ведомство.

Из Японии в Россию поставляли в основном рыбу и морепродукты премиального сегмента. Тунца, ракообразных и моллюсков японского вылова завозил в страну сегмент HoReCa, то есть общепит и гостиничный бизнес. На прилавки российских магазинов японская рыба практически не поставляется. 

Ранее Китай запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии. Пекин ввел ограничения после решения Токио начать сброс воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в море. Китай назвал решение Японии крайне эгоистичным.

Также Южная Корея продлила запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму, веденный еще в 2013 г.  

Добавим, что Россельхознадзор провел анализ 443 партий рыбы, которая была добыта в российских регионах вблизи места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1». В августе в ведомстве сообщали, что превышений радиологических показателей не выявлено.

Как рассказывал DK.RU, 11 марта 2011 г. из-за землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла авария на АЭС: расплавилось ядерное топливо на трех из пяти реакторов, из-за радиации было эвакуировано свыше 80 тысяч человек. Реакторы охлаждались водой, которая с момента аварии хранилась в резервуарах.

На данный момент более 1,34 млн тонн воды хранится более чем в 1 тыс. резервуаров. Сброс воды с  «Фукусимы-1» начался в конце августа 2023 г. В Токио говорили, что вода очищена и обильно разбавлена морской водой, но все же содержит радиоактивные изотопы.      

Ранее DK.RU также рассказывал, что российская рыбодобывающая отрасль сообщила о худших экономических показателях с 2017 г. Прибыль рухнула с 117,3 млрд руб. до 38,5 млрд руб. Рыболовы говорят, что все из-за логистических расходов и падения рублевой выручки.

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Российские рестораторы нашли новый Клондайк на рынке вакансийРоссийские рестораторы нашли новый Клондайк на рынке вакансий
  • В пути на пункт выдачи. Тарифы на автомобильные грузоперевозки за год выросли на 41%В пути на пункт выдачи. Тарифы на автомобильные грузоперевозки за год выросли на 41%
  • Иранские производители бытовой техники присматриваются к заводам Samsung и LG в РоссииИранские производители бытовой техники присматриваются к заводам Samsung и LG в России
  • Содержание свердловского представительства в Москве подорожало до 91 млн руб.Содержание свердловского представительства в Москве подорожало до 91 млн руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.