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Половина Ирбитского молзавода теперь принадлежит «Синаре»

Половина Ирбитского молзавода теперь принадлежит «Синаре»
Иллюстрация: телеграм-канал Ирбитского молочного завода

Сделка превысила миллиард рублей, всего на торги заявлялись три компании. Напомним, акции молзавода продало областное правительство, до недавнего времени владевшее 49% предприятия.

#НОВОСТИ

Министерство по управлению госуимуществом Свердловской области провело аукцион по приватизации «Ирбитского молочного завода». 49% акций, которые принадлежали правительству, выкупила компания «СмартПроект» из Москвы, входящая в структуру «Синары».

Стоимость сделки — 1,175 млрд руб., новому акционеру перешли 136,2 тыс. именных бездокументарных обыкновенных акций.

На долю завода претендовали три компании, в том числе «Ува-молоко» из Удмуртии (заявка была отклонена, так как участник не предоставил задаток в необходимый срок) и «Проф Инвест» из Екатеринбурга (компания не смогла конкурировать с «СмартПроект» финансово).

ООО «СмартПроект» было зарегистрировано в Москве в 2022 г. Компанией руководит Павел Дергачев, гендиректор учрежденных «Группой Синара» ООО «СинараПром» и АО «Информдевеломпент».

Напомним, «Группа Синара» владеет также агрохозяйством «Каменское». Его основные направления деятельности — молочное животноводство, мясное животноводство, растениеводство. На сайте агрохозяйства отмечается, что по объему производства молока оно занимает третье место в Свердловской области и 36-е в России.

Ранее DK.RU сообщал, что Ирбитский молочный завод вошел в топ-10 производителей питьевых йогуртов России. По данным аналитиков компании Nielsen, объемы розничных продаж продукции Ирбитского молочного завода сегодня выше, чем у таких гигантов, как «Эрмигут», Epica и Liberty.

 

Автор: Александра Клименко
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