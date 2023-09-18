Уральский молокозавод вошел в топ-10 производителей питьевых йогуртов России

По данным аналитиков компании Nielsen, объемы розничных продаж продукции Ирбитского молочного завода сегодня выше, чем у таких гигантов, как «Эрмигут», Epica и Liberty.

Аналитическая компания Nielsen оценила объемы розничных продаж питьевых йогуртов российского производства за 1 квартал 2023 г. По этому показателю Ирбитский молочный завод оказался в числе 10 ведущих производителей. В частности, он опередил таких федеральных гигантов, как «Эрмигут», Epica и Liberty.

Как рассказали в пресс-службе ИМЗ, несмотря на общероссийский тренд по снижению покупательского спроса на цельномолочную продукцию, в этом году предприятие увеличило продажи молока жирностью 2,5%, а также масла и йогуртов. Кроме этого, завод расширил ассортимент йогуртов (например, недавно в линейке появился густой йогурт со вкусом «Печеная груша») и планирует запустить производство молочных десертов.

Культура потребления молочной продукции претерпевает значительные изменения — мы видим, как покупатели постепенно отказываются от употребления цельного молока и все больше отдают предпочтение продуктам глубокой переработки. И наша задача — четко уловить запрос нашего потребителя, — отметил гендиректор ИМЗ Григорий Бачериков.

Ранее DK.RU рассказывал, что Свердловская область по надою молока входит в первую десятку регионов России, а в УрФО занимает первое место уже много лет. В этом году план по надою уже выполнен на 110%. Поэтому федеральные производители молочной продукции на Урале чувствуют себя плохо: молочных заводов здесь и без них хватает, а местное население предпочитает покупать «свое». А местные производители расширяют ассортимент продукции. Так, например, Талицкий молокозавод решил производить сырники.

При этом, из-за перепроизводства молока цены на него упали на 30%. Как рассказал владелец компании «Талицкого молока» Юрий Окунев, фермерам проще производить молоко в убыток, чем снизить надои — иначе им придется вернуть полученные ранее субсидии. Сырое молоко приходится возить в дефицитные регионы. Условий для производства и экспорта сухого молока и масла нет — свердловские заводы к этому не приспособлены. Об этих же проблемах DK.RU рассказывал руководитель Союза КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области Андрей Аникьев.

Также стало известно, что 16 октября состоятся торги по продаже 49% акций Ирбитского молочного завода. Объявление размещено на платформе «ГИС Торги». Начальная стоимость пакета из 136 209 именных бездокументарных акций — 1,17 млрд руб.