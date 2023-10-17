В Екатеринбурге прошел финал студенческого IT-фестиваля по искусственному интеллекту

Мероприятие объединило вузы и крупные корпорации на одной площадке. Для компаний это возможность растить кадры, для студентов — учиться, для Екатеринбурга — подтвердить статус столицы IT-индустрии.

14-15 октября в Екатеринбурге прошел финал всероссийского студенческого IT-фестиваля RuCode. Площадкой для его проведения стал новокольцовский кампус УрФУ, а Екатеринбург выбран его первой столицей.

Фестиваль задуман как место проведения тематических соревнований для студентов, а также как обучающая платформа для всех желающих. В программе запланированы онлайн-курсы, вебинары, конференции, образовательные программы и другие мероприятия, которые будут интересны как узким специалистам, так и самой широкой аудитории.

Участники фестиваля познакомились с возможностями искусственного интеллекта, областями его практического применения и достижениями российских ученых в этой сфере, а также получили практические навыки работы с инструментами генеративного искусственного интеллекта.

Генеральным партнером мероприятия выступил Контур. Активное участие в фестивале приняли специалисты крупных компаний, таких как «Яндекс», Сбер, «Росатом», VK и др. Представители компаний объяснили, почему им интересен студенческий фестиваль и как они пытаются взращивать для себя кадры со студенческой скамьи.

«Людей с горящими глазами мы особенно ценим»

Александр Голубев, руководитель направления «Веб-сервисы для бизнеса» в Контуре:

— Сегодня IT-сфера испытывает острый кадровый голод. Поэтому важно поддерживать талантливых школьников и студентов, которые хотят связать свою жизнь с программированием. Нужно создать все условия для обучения и развития перспективных ребят, которые в ближайшем будущем выйдут на рынок труда и станут соискателями.

Подготовка кадрового резерва — залог успеха не только IT-сферы, а технологической самостоятельности всей страны. Это методичная работа, не дающая быстрых результатов, ее нужно проводить системно, а не решая ситуативные задачи найма. И здесь бизнес нашел точки касания со школами и вузами.

Тесное сотрудничество бизнеса и образования дает синергетический эффект, полезный всем участникам этого процесса. Студенты получают востребованные навыки от практикующих экспертов, вузы — талантливых студентов, а сфера IT — сильных кандидатов на рынке труда.

Контур делает лучшую экосистему для бизнеса в России и хочет нанимать высококлассных специалистов. Поэтому мы проводим стажировки, выплачиваем стипендии и поддерживаем интеллектуальный спорт — например, чемпионат RuCode. Отличительная черта таких соревнований — повышенная концентрация людей с горящими глазами. Таких кандидатов мы особенно ценим.

«Это не просто соревнования»

Василий Тюменцев, региональный директор блока Технологий Сбера (г. Екатеринбург):

— Этот фестиваль впервые проводится за пределами Москвы. И это не просто соревнования. Соревновательный элемент нужен для тех, кто уже знает свои силы и хотел бы помериться ими и понять, кто лучший. Фестиваль — это еще и мастер-классы и профильные лекции, то есть он и для тех, кто только хочет начать учиться и определиться со своей дальнейшей специализацией.

Сегодня здесь присутствуют ребята из других регионов России. Возможно, кто-то из них останется здесь. Сбер готов предоставить им возможности с точки зрения работы, стажировок и прочих активностей.

Сейчас взаимодействие бизнеса и учебных заведений ускорилось. Например, мы делаем с вузами свои образовательные программы, которые позволяют студентам еще с университетской скамьи получать максимум знаний для профессии. Скорость передачи знаний из бизнеса в университетскую среду за последнее время очень сильно выросла — ребята должны этим уметь пользоваться. Фестиваль направляет их в эту сторону.

«RuCode позволяет показать то, что скрыто»

Александр Давыдов , основатель, генеральный директор, председатель Совета директоров Naumen:

— Екатеринбург уже серьезно развит в части IT-бизнеса. Здесь достаточно много крупных компаний, есть ресурсные центры, которые имеют самостоятельные штаб-квартиры. Очень важно, что такое мероприятие, как RuCode, позволяет показать то, что происходит внутри отрасли и обычно скрыто.

Екатеринбург — однозначно одна из столиц IT-индустрии в России. Но это знают только айтишники, а важно, чтобы это понимали все. Главное, чтобы такие мероприятия проходили в Екатеринбурге чаще, тогда можно будет видеть, насколько высок потенциал нашего города в IT-сфере.

«На базе кампуса УрФУ появится уральская айтишная долина»

Дмитрий Бугров, первый проректор УрФУ:

— Екатеринбург является одной из столиц РФ, готовящих кадры для сферы информационных технологий. УрФУ может выделить из себя отдельный IT-университет: кадры для этой отрасли готовят в Институте радиоэлектроники и информационных технологий, в Институте математики и компьютерных наук УрФУ (Мат-Мех УрГУ), в Физико-технологическом институте УрФУ.

На базе новокольцовского кампуса УрФУ со временем появится своеобразная уральская айтишная долина. Сейчас завершена первая очередь строительства этого кампуса, а к началу 2026 г. здесь появятся еще три учебных корпуса — радиофака, Института экономики и управления и СУНЦа (специализированного научного центра УрФУ), откуда уже сейчас выходит очень много IT-звездочек.

Сам кампус официально называется «Кампус УрФУ. Центр цифровой трансформации». Менее месяца, как УрФУ зашел на эту площадку, но первое знаковое мероприятие, которое здесь проходит сегодня, — мероприятие, связанное с подготовкой кадров для цифровой жизни. Это по-своему символично.

«Мы недолго думали, какой город станет столицей RuCode»

Алексей Малеев, руководитель Программного комитета Всероссийского фестиваля по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode:

— Фестивалю уже четыре года, но его столица выбрана впервые. И ею стал Екатеринбург. Фестиваль огромный и растет каждый год. В этом году его проводят 25 университетов России. Это такая академическая кооперация (или дружба) с участием вузов от Владивостока до Калининграда.

Все соревнования пройдут по всей стране одновременно. Участники по итогам получат зачет или вклад в свою спортивную карьеру (мы говорим о киберспорте).

Мы, конечно, думали, какой город станет столицей RuCode, но недолго. А вот решить, кто будет следующей столицей после Екатеринбурга, не так просто. Мы пока не знаем, кто сможет догнать этот уровень.

Что касается, образования в IT-сфере, Москва будет рада конкурировать с Екатеринбургом. Сейчас в Москве много корпоративных университетов, и мы тоже стали строить в обычном университете факультеты с корпоративным управлением. Это когда мы совместно с бизнесом создаем программу для студентов. Большинство преподавателей на таком факультете — представители компаний. Точно так же и управленческие решения на данном факультете принимаются совместно с бизнесом. То есть университет отдает часть своих полномочий во внешнюю профильную юрисдикцию. Таково настоящее и будущее образования в сфере IT-технологий.

Ранее на DK.RU: «Что нужно, чтобы Екатеринбург стал IT-столицей? Выправлять культуру»