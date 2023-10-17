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Отремонтированный 20-километровый участок Пермского тракта показали Владимиру Путину

Отремонтированный 20-километровый участок Пермского тракта показали Владимиру Путину
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

До конца следующего года расширят еще 66 км автодороги. В результате обновления трассы ее пропускная способность вырастет до 27 тыс. автомобилей в сутки.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

На Среднем Урале запустили обновленный участок Пермского тракта. К торжественной церемонии пуска в режиме видеосвязи подключился президент РФ Владимир Путин.

По данным департамента информполитики, речь идет об участке с 212 по 232-км тракта (он находится между Ачитом и Бисертью), который начали ремонтировать в текущем году. Здесь проезжую часть расширили до четырех полос и установили парапетные ограждения для того, чтобы исключить выезд автомобилей на встречную полосу.

К концу следующего года Пермский тракт в границах Свердловской области должен стать четырехполосным. Так, в 2024 г. строителям предстоит расширить еще 66 км автодороги,  разделить там встречные потоки. В результате пропускная способность трассы вырастет до 27 тыс. автомобилей в сутки — это позволит ей принять поток, идущий с трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

Строительство автомагистрали М-12 приближает нас к реализации проекта «Сухой порт», который позволит Екатеринбургу стать крупнейшим транспортно-логистическим центром страны. Это не только новая точка роста экономики региона, но и возможность решить приоритетный для нашей страны задачи по созданию новых грузовых логистических маршрутов, обеспечивающих связь Северного морского пути и Транссиба с Западным Китаем и Каспийским морем, — заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Ранее DK.RU писал, что в следующем году должно завершиться строительство свердловского участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит. Госкорпорация «Автодор» заключила контракт на строительство третьего этапа скоростной автодороги с холдингом «Автобан». Согласно условиям договора, компании необходимо построить 43-километровый участок трассы. Стоимость контракта составляет 39,2 млрд руб.

Читайте также на DK.RU: «Важная задача при строительстве М-12 — не допустить ошибок, как на М-11»

Автор: Елизавета Порошина
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