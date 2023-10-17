«Гибридный формат работы»: россияне назвали тренды на рынке труда до 2030 г.

Удержание сотрудников старшего возраста может быть одним из самых значимых резервов на рынке. Респонденты выделяют тренд на гибридную работу, непрерывное обучение и сокращение рабочего времени.

77% респондентов назвали непрерывное обучение самым важным трендом на рынке труда в ближайшие семь лет, пишет Forbes. Опрос проходил в рамках исследования перспектив рынка труда компании «Яков и партнеры» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В ходе эксперимента эксперты опросили более 1500 соискателей и выделили главные тренды рынка.

Так, 57% респондентов видят необходимость в освоении универсальных и профессиональных hard skills, таких как иностранные языки, программное обеспечение, математика, аналитика, знания по профессии (геология, химический анализ, инженерия и другие). Еще 42% указали на необходимость переобучения soft skills и метанавыкам, таким как стрессоустойчивость, самосознание и уверенность в себе. Большая доля респондентов сочла необходимым переобучение из-за внедрения новых технологий, например, генеративного искусственного интеллекта. Среди высококвалифицированных работников эта доля составила 47%, среди среднеквалифицированных — 40%, неквалифицированных — 27%.

Эксперты пришли к выводу, что в целом переобучаться больше всех придется среднеквалифицированным работникам, поскольку в текущих реалиях это наиболее востребованные сотрудники, считает директор Центра цифровой трансформации и анализа данных ВНИИ труда Владимир Джума.

71% респондентов счел, что на рынок труда повлияет гибридный формат работы, то есть совмещение удаленной работы и в офисе. Более половины опрошенных заявили, что гибридный формат положительно сказывается на эффективности сотрудников. 21% респондентов считает, что такой режим, напротив, влияет на эффективность негативно. Больше других в эффективность гибридного формата верят сотрудники маркетинговых подразделений (66%) и подразделений продаж и обслуживания (65%).

Согласно результатам исследования, в гибридном формате работает более половины сотрудников компаний в сферах услуг для бизнеса, СМИ, маркетинга, рекламы, дизайна, продюсирования, информационных технологий. В наименьшей степени гибридный формат распространен в госорганизациях: 87% респондентов отметили, что знают менее чем о 10% коллег, работающих в таком режиме, 36% опрошенных полагают, что к 2030 г. доля работающих в таким режиме не изменится, еще 35% ожидают, что она увеличится на 20-50%.

Треть респондентов ожидает, что к 2030 г. количество внештатных сотрудников вырастет. Так, 69% респондентов назвали влиятельным трендом на рынке труда рост требований к условиям работы со стороны соискателей. На первый план вышли такие требования, как возможность удаленки, гибкий рабочий график, далее идут компенсация затрат, наличие ДМС, комфортный офис и корпоративные скидки. 62% опрошенных указали, что на рынок труда повлияет рост числа внештатных сотрудников.

57% опрошенных считает, что на рынок труда до 2030 г. повлияет и сокращение рабочего времени. Среди опрошенных сотрудников, которые перешли на короткий рабочий день, 46% отметили рост своей эффективности. Тем не менее, 70-75% респондентов сообщили, что их компании не планируют переходить на более короткий рабочий день и на сокращенную неделю соответственно.

Одной из самых больших проблем рынка труда эксперты считают глобальный тренд старения населения. В условиях дефицита кадров, который уже ощущается в ряде отраслей и специальностей, привлечение и удержание сотрудников старшего возраста может быть одним из самых значимых резервов, отмечает один из авторов отчета, партнер «Яков и партнеры» Елена Кузнецова. При этом 75% респондентов думают, что их компании не предпринимают никаких шагов в этом направлении. Большинство опрошенных сообщили, что в их компания к найму сотрудников старшего возраста относятся негативно, еще 34% сообщили о нейтральном отношении.

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