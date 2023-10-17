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Минтруд: почти 700 тыс. россиян работают в теневом секторе

Минтруд: почти 700 тыс. россиян работают в теневом секторе
Иллюстрация: РИА Новости

Такие сотрудники трудятся и получают зарплату на условиях личных договоренностей. Чаще всего нелегальных работников выявляют в торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, строительстве и сфере услуг.

#РЫНОК ТРУДА#НОВОСТИ

По данным мониторинга Минтруда, за 2022 г. в России выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях, пишут «Известия». Чаще всего нелегально занятых выявляли в таких сферах как торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, услуги, транспорт и сельское хозяйство.  

Министерство думает над вариантами стимулирования бизнеса к снижению неформальных трудовых отношений и предлагает ввести более четкое разграничение между неформальной и платформенной занятостью, к которой относится статус самозанятого. Также предлагается создать общедоступный реестр работодателей, у которых были обнаружены факты нелегальной занятости. 

Директор Центра регуляторной политики Екатерина Папченкова объясняет, что теневая занятость предполагает, что между работником и работодателем заключаются устные договоренности на исполнение работы, без составления трудового договора. Платформенная же занятость же предполагает исполнение разовых работ или услуг для разных заказчиков.

Такой исполнитель относится к категории самозанятого, а государство видит его трудовые отношения. Согласно официальным данным за I квартал 2023 г. почти 5 млн россиян получили статус самозанятого:  

В то же время на рынке присутствует практика серого аутстаффинга — наем через посредников (в том числе через платформы). Такие схемы используются компаниями для обхода трудового законодательства. Выработка четких правил поспособствовала бы обелению рынка труда, — говорит Екатерина Папченкова.  

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов говорит, что исторически в России используется преимущественно смешанная форма занятости: часть дохода сотрудник получает официально, а часть — в конверте.  

Бизнес видит в таком способе оплаты труда возможность экономии, поскольку не нужно оплачивать страховые взносы. Население в условиях высокой инфляции и страхе потерять работу соглашается на это.  

На фоне того, что средний и крупный бизнес находится под пристальным присмотром со стороны государства и давно отказался от трудоустройства «всерую», цифра в почти 700 тыс. чел. выглядит внушительно, считают эксперты.  

Полностью избавиться от неформальных трудовых отношений не может ни одна страна в мире. Традиционно локализуются теневые отношения в малом и микробизнесе в сфере услуг. Поэтому какая-то доля серой занятости, особенно в области частных услуг, будет всегда, — полагает Екатерина Папченкова.  

Ранее DK.RU рассказывал, что трудовой сектор значительно обелился за счет введения статуса самозанятого. В ФНС ранее рассказывали, что с начала 2023 г. 8,3 млн самозанятых в России заработали 829 млрд руб. При этом на 1 сентября 2023 г. самозанятые россияне заплатили налог на профессиональный доход в размере 35,5 млрд руб.

Автор: Екатерина Тарханова
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