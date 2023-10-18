Znak.com прекратил существование. Учредители ликвидировали издание

Znak.com приостановил работу в марте прошлого года, тогда редакция заявляла, что СМИ приходится сталкиваться с большим количеством ограничений при освещении событий на Украине.

Юридическое лицо интернет-издания Znak.com ликвидировали в Екатеринбурге, пишет 66. ru.

По информации на Rusprofile, ООО «Знак» прекратило деятельность 13 октября 2023 г. Ликвидировала юридическое лицо единственный учредитель Оксана (Аксана) Панова.

Znak.com приостановил работу в марте прошлого года, рассказывал DK.RU. После начала событий на Украине сайт перестал обновляться и там появилось объявление:

Редакция интернет-издания Znak.com объявляет о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России.

Приостановку работы издания связывали с законом о наказании за распространение недостоверной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Свою работу также приостановили радиостанция «Эхо Москвы», и редакция издания The Village.

Напомним, Аксана Панова основала Znak.com в 2012 г., после того как ушла из URA.RU. Издание освещало региональные и федеральные темы.