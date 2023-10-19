Зачем уральский майонез китайцам и почему свердловчане съедают его в 2 раза больше других

Екатеринбургский жировой комбинат показал, как устроено производство самого популярного уральского продукта, рассказал о своих актуальных проблемах и поделился планами.

В уральской столице работает 65 предприятий пищевой промышленности, а за последний год их объем производства вырос на 15%. Такими итогами развития рынка в преддверии Дня работников пищевой промышленности поделился председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

Большинство производителей уже представлено в продуктовых магазинах города и области. А некоторые из них пытаются закрепиться на новых рынках. В частности, продолжается экспансия за рубеж уральского майонеза. Как уже писал DK.RU, Екатеринбургский «Жировой комбинат» (входит в ГК «Русагро»), уже наладил поставки этой продукции в страны СНГ, а теперь выходит на рынок Китая.

Руководители предприятия рассказали, как развивают его в условиях санкций.

О производстве

Жировой комбинат в Екатеринбурге производит майонезы, кетчупы, горчицу, растительное масло, маргарин нескольких брендов — например, соусы «Я люблю готовить», «Мечта хозяйки». Пожалуй, самый популярный среди них на Урале — майонез «ЕЖК». По оценкам руководителей предприятия, в уральских регионах он занимает более 40% рынка, а в Екатеринбурге и Свердловской области — более 65%.

Отчасти в этом заслуга тех, кто стоял у руля предприятия в середине прошлого века. В послевоенные годы нужно было быстро накормить людей. Поэтому на Урале решили освоить производство маргарина, а потом появился и майонез. Чтобы приучить жителей к новому продукту, его стали прицельно развозить по заводским столовым Свердловска — с условием, что он будет стоять на каждом столе. Привычка осталась — объем потребления майонеза в Екатеринбурге до сих пор в два раза выше, чем в среднем по стране.

Мощности жирового комбината рассчитаны на производство 140 тыс. тонн майонеза в год. Загрузка предприятия зависит от сезонности и запросов торговых сетей — сейчас линии загружены примерно на 60%.

В рамках пресс-тура журналистам показали, как делают самый популярный уральский продукт. Ингредиенты (рафинированное дезодорированное масло, яичные продукты, горчицу, сахар, соль и др.) взвешивают в определенной пропорции и загружают в куттер, где их перемешивают, гомогенизируют и варят от 30 минут до 1 часа в зависимости от рецепта и конкретного продукта.

В этом куттере варят майонез «ЕЖК». За раз варится 1,2 тонны или 6 тыс. 200-граммовых баночек продукции

Дальше соус поступает на линию фасовки (этажом ниже). Там он разливается по баночкам и составляется в коробки, которые отправляются на склад.

Все процессы максимально автоматизированы, поэтому сотрудников в цехах немного. Фактически в производстве могут принимать участие три человека: один специалист отвечает за загрузку куттера, еще два — за фасовку.



На этой линии майонез разливают в пластиковые емкости. Их закупают у российских поставщиков

О вызовах

Уральцы знают, что вкус местного майонеза отличается от других. Как объяснила главный технолог предприятия Лариса Седова, это связано с тем, что предприятие добавляет в него натуральную горчицу, а не заменители:

Уже много лет мы стараемся выдерживать традиционную рецептуру. Были сложные времена, когда не было горчицы, но нам удавалось найти поставщиков и сделать так, чтобы вкус майонеза не изменился.

После введения санкций возникли сложности с поставками другого ингредиента — яичных желтков, переработанных в порошок. Раньше их завозили из Европы, хотя, казалось бы, в Свердловской области есть сразу несколько птицефабрик, которые могли бы стать поставщиками завода.

Производство майонеза на сырых желтках на рынке не очень распространено. Для этого необходимо иметь асептическое, максимально стерильное производство и определенное оборудование, а сроки нахождения продукта в открытом виде будут очень ограниченны. Когда у нас возникли сложности с поставками, наша служба закупа очень оперативно отработала этот вопрос и нашла замену. Мы проводили большое количество испытаний, экспериментировали с технологами. В итоге, как мне кажется, сработали успешно, и изменение ингредиентов не повлияло на вкус, — рассказал директор производственной площадки ЕЖК Андрей Рыбаков.

Ведется работа и по замене импортных запчастей для оборудования. Их научились делать самостоятельно через реинжениринг — по этому направлению ведется работа с подрядной организацией.

Сейчас на ЕЖК работает около 350 человек. В таком составе предприятие справляется со своими объемами производства. Но, как отмечает Андрей Рыбаков, потребность в квалифицированных кадрах все-таки есть. Прежде всего — в инженерах и специалистах по техническому обслуживанию. Для решения кадровой проблемы предприятие наладило сотрудничество с институтами и стало брать на практику стажеров. Механизм себя оправдал: некоторые из них остались на комбинате и уже успели вырасти до руководителей отделов технической службы.

О перспективах

Комбинат продолжает наращивать свою долю на российском рынке. Уральский майонез в ближайшее время планируют поставлять в несколько новых регионов — Башкирию, Пермский край, Удмуртию и Кировскую область. Сейчас там формируется пул дистрибьюторов и настраиваются бизнес-процессы.

В Москву излюбленный уральский продукт пока не поставляют. Хотя ценители есть и там.

Знаю, что свердловчане, которые переезжают в столицу из нашего региона, очень скучают по майонезу. Вы не поверите, когда лечу в Москву, везу для друзей большой пакет майонеза. Хотя когда меня видят с ним в аэропорту, многие смотрят с недоумением, — поделился руководитель продаж ЕЖК Виталий Курлыкин.

Продолжаются и экспортные поставки майонеза. Самая заметная доля уходит в Казахстан. Партии поменьше — в другие страны СНГ, например, в Азербайджан.

Предприятие пытается выйти и на китайский рынок. Сейчас туда поставляется подсолнечное масло. Недавно в Китай отправили первую пробную партию майонеза на 20 тонн (правда, не ЕЖК, а бренда «Я люблю готовить»).

Сейчас мы активно работаем с направлением е-com, участвуем в выставках. Китай — это перспективный рынок, который заинтересован в российской продукции. К ней там относятся как к чему-то более вкусному, интересному, экологичному. Мы считаем, что это открытая ниша, — отметил Виталий Курлыкин.

В материале использованы фотографии DK.RU

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