Экспансия в регионы: аптечная сеть «36,6» провела сделку на 8 млрд руб.

До сделки аптечная сеть вошла в десятку по росту выручки. Аптеки «36,6» вновь расширяются, приобретая объединенную сеть «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» в Петербурге и Ленинградской области.

Компания «36,6» закрыла сделку оценочной стоимостью до 8 млрд руб. по покупке объединенной сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» в Петербурге и Ленинградской области. Им принадлежат договоры аренды помещений для аптек, бренды и товарные запасы 170 аптек, пишет Коммерсантъ. Чистая стоимость актива без обременений варьируется от 2,5 млрд до 3 млрд руб., считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Приобретенные аптеки продолжат работать под своими брендами, так как они хорошо известны региональным потребителям.

Теперь фармритейлер стал владельцем 100% долей в восьми основных операционных компаниях сети, включая ООО «Аптека "Родник здоровья"», «ЛекОптТорг», «Аптечное объединение», «Аптиаки». Отраслевое издание Vademecum сообщало, что за счет сделки «36,6» сможет приблизиться к основным конкурентам «Эркафарм» и «Нео-Фарм».

«36,6» — восьмой по объему выручки фармритейлер в РФ по итогам первого полугодия 2023 г., в 2019 г. фармритейлер сообщил, что 29,97% его акций принадлежат инвесткомпании Altus Capital. Сеть заработала 34 млрд руб. по данным DSM Group. Сейчас «36,6» занимает седьмое место на рынке Петербурга и области, а сделка по покупке «ЛекОптТорга» и «Родника здоровья» позволит компании увеличить долю в регионе и войти в топ-3 на этом рынке. Она объединяет 1,9 тыс. аптек под брендами «36,6» и «Горздрав».

В кризис в рознице активность сделок M&A всегда возрастает. Небольшие игроки вынуждены искать возможность избавиться от своих аптек из-за снижения выручки в фармритейле, которая в 2023 г. сократилась на 5% год к году, до 840 млрд руб. В то же время у федеральных фармритейлеров сильные позиции в закупках и дистрибуции. Та же «36,6» год назад купила подмосковную сеть «Кит-Фарма» и «Калина фарм». А «Ригла» в этом году приобрела сеть «Фарм» в Приморье и «Трик-фарм» в Краснодаре.

Фармритейлеры говорят, что в Москве и МО рынок перенасыщен аптеками, сейчас федеральные сети ищут выход в другие регионы. Петербург наравне с Москвой остается для фармритейлеров самым большим и платежеспособным рынком, поясняет независимый эксперт по фармрынку Николай Демидов. Там фармритейлерам выгоднее купить действующий бизнес с налаженным трафиком.

Так поступают и продуктовые ритейлеры. Например, во вторник «Лента» Алексея Мордашова закрыла сделку по приобретению сети «Монетка» из 2,1 тыс. магазинов на Урале и в Западной Сибири, рассказывал DK.RU.