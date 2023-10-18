Госдума приняла новый законопроект о выборах президента России

Больших перемен в ближайших выборах не предвидится, но детали изменились. Так, Госдума задумалась о предельной стоимости изготовления агитационных материалов и работе кандидатов со СМИ.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России, пишет Forbes. Выборы должны состояться в середине марта 2024 г., окончательное решение об их дате будет принято Советом Федерации в декабре-2023. С учетом этих сроков необходимо скорректировать ряд законодательных норм, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Законопроект предлагает установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (сейчас такой предел составляет 100 руб.). Также устанавливаются особенности открытия и использования счетов на имя избиркомов, регулируются вопросы оплаты труда ее членов, закрепляется возможность софинансирования из регионального или местного бюджета подготовки и проведения выборов президента.

Присутствовать на заседаниях избиркомов новый закон разрешает только представителям СМИ, работающим в редакциях на основании трудового договора. Фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом.

Новое правило: зарегистрированный кандидат в случае появления судимости обязан представить в избирательную комиссию сведения о ней в письменной форме. Уточняется, что членами избиркомов с правом совещательного голоса не могут быть лица с действующим сроком административного наказания.

Кроме того, в законе закрепляется норма, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода.

Администрация президента (АП) начала прорабатывать различные сценарии будущей предвыборной президентской кампании 2024 г. Владимир Путин еще публично не заявлял об участии в выборах президента России в 2024 г., однако Кремль исходит из того, что такое заявление вскоре последует. Согласно одному из сценариев предвыборной кампании, Владимир Путин может объявить об участии в выборах в ноябре. Избирателям будут транслировать мысль, что Россия — это «семья семей», рассказывал DK.RU.