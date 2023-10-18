Борьба с обналом. Банки будут внимательнее следить за ресторанами и магазинами

ЦБ рекомендовал банкам следить за фактической деятельностью предприятий. Кредитные организации смогут признавать операции, которые не соответствуют присвоенному организации МСС-коду, подозрительными.

Центробанк подготовил новые рекомендации для банков по контролю магазинов и ресторанов после выявления уязвимостей на рынке эквайринга, пишет РБК. Банки должны будут предпринимать меры для борьбы с переводами в адрес игорного бизнеса и «ресторанной схемой» обналичивания денег.

В ЦБ рассказали, что было выявлено два случая уязвимости эквайринга. Во-первых, ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, которая оформлена на третьих лиц. Это позволяло не зачислять средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки.

Во-вторых, под видом организации, предоставляющей легальные услуги, связанные с зачислением и списанием денежных средств по платежным картам граждан (например, услуги микрокредитования, безопасные сделки на сайтах объявлений, чаевые и т.п.), функционируют участники теневого игорного бизнеса.

ЦБ считает, что банки должны присваивать магазинам и сервисным предприятиям коды MCC и проверять их соответствие фактической деятельности магазина или ресторана.

Кредитные организации должны анализировать число платежей в течение часа, дня или месяца, их распределение в течение суток, суммы операций, количество операций от одного плательщика за короткий промежуток времени и т.д. Повышенное внимание нужно уделять тем магазинам, которые проводят операции по перечислению денежных средств в пользу физических лиц, не связанные с возвратом средств, — говорится в рекомендациях.

Кроме того, при обслуживании интернет-магазинов банки должны проверять соответствие сайта, который был указан в договоре о приеме платежей, с сайтом, с помощью которого фактически продаются товары и услуги.

Методические рекомендации направлены на усиление контроля со стороны кредитной организации-эквайера и привлекаемых ими агентов за зачислением денежных средств на счет того торгово-сервисного предприятия (магазина, ресторана), где совершалась покупка, — подчеркнул представитель ЦБ.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что рекомендация ЦБ отслеживать соответствие деятельности компании и присвоенного ей МСС-кода весьма странная:

Вообще изначально МСС-коды внедрялись совершенно в других — маркетинговых — целях и ничего общего с оценкой соответствия заявленной и фактической деятельностью организаций не имели. В розничной торговле все еще достаточно велика доля субъектов малого и среднего бизнеса, которые присваивают эти коды «на глаз».

Дмитрий Горбунов говорит, что если банки будут проверять сведения о совершаемых операциях за час, день, месяц на предмет соответствия присвоенному МСС-коду, то это означает, что операции, которые не соответствуют критериям подозрительности по 115-ФЗ, но не отвечают заявленной/фактической деятельности, тоже могут признаваться подозрительными.

DK.RU рассказывал, что Росфинмониторинг совместно с ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов и проводят расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств.

Финразведка выяснила, что денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность.

Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы.