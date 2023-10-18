Российские ученые спрогнозировали тройную эпидемию вирусов в этом сезоне

COVID-19 стал менее опасен, но более заразен. Ученые говорят, что в мире сформировалась новая вирусная реальность: симптоматика многих заболеваний схожа и поставить точный диагноз часто трудно.

Ученые ожидают, что в России в этом респираторном сезоне будет действовать тройная эпидемия, которая состоит из комплекса вирусов, пишет РБК. Во-первых, это сезонные вирусы, во-вторых, вирус гриппа, и в-третьих — коронавирус.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко рассказала:

В этом сезоне нас ожидает тридемия, или тройная эпидемия. Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний.

Елена Эсауленко добавила, что коронавирус уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии. Теперь он более легко переносится, но при этом выросла его заразность, к тому же появляются новые штаммы, такие как «эрис» и «пирола».

Ученые отмечают, что во время подъема заболеваемости рекомендуется проходить вакцинацию от гриппа. На данный момент вакцина от гриппа уже доставлена в регионы России. В 2023 г. в ней заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А (H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России в этом году необходимо привить не менее 60% совокупного населения страны и 75% из групп риска.

В сентябре Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 во всем мире. Первые случаи заражения штаммом коронавируса BA.2.86 «пирола» выявлены в августе 2023 г., рассказывал DK.RU.

Новый, более заразный, штамм выявлен в более чем десяти странах, среди них Великобритания, США, Дания, Израиль, Швейцария. ВОЗ включила BA.2.86 в список вариантов коронавируса, находящихся под наблюдением.

По данным Роспотребнадзора, вакцины, созданные под «омикрон», эффективны и в отношении «пиролы».