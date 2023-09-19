Новый штамм COVID-19 «пирола»: началась эпидемия заразного вируса

Вариант коронавируса «пирола» имеет более 30 мутаций по сравнению с «омикроном». Эта особенность позволяет вирусу обходить антитела, выработанные организмом ранее.

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 во всем мире. Первые случаи заражения штаммом коронавируса BA.2.86 «пирола» выявлены в августе 2023 г. Новый, более заразный штамм, выявлен в более чем десяти странах, среди них Великобритания, США, Дания, Израиль, Швейцария. ВОЗ включила BA.2.86 в список вариантов коронавируса, находящихся под наблюдением (VUM, variant under monitoring).

Предположительно у «пиролы» есть более 30 мутаций. Эта особенность позволяет вирусу обходить антитела, выработанные организмом ранее. По этой же причине эффективность вакцин против штамма будет ниже.

Специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний отмечают, что ковид-тесты и лекарства эффективны и против BA.2.86. На текущий момент нет подтверждений тому, что этот подвид вируса вызывает более тяжелое течение болезни, чем его предшественники. По данным Роспотребнадзора, вакцины, созданные под «омикрон», эффективны и в отношении «пиролы».

Симптомы «пиролы», по мнению врачей, вряд ли будут отличаться от общих признаков коронавируса, к которым относятся высокая температура; затрудненное дыхание; кашель, насморк, чихание; головная боль, боли в мышцах и груди, общая слабость; возможна тошнота, рвота и диарея. В России штамм BA.2.86 пока не выявлен.