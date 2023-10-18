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Иранская Entekhab Group покупает завод бытовой техники Vestel в России

Иранская Entekhab Group покупает завод бытовой техники Vestel в России
Иллюстрация: entekhabelectronic.ir

Entekhab Group является одним из крупнейших производителей в Иране. Ранее еще как минимум два иранских производителя бытовой техники заявили о планах приобрести или арендовать заводы в России.

#ПРОИЗВОДСТВО#ИМПОРТ#НОВОСТИ

Структура иранской Entekhab Group ведет переговоры о приобретении завода турецкого производителя бытовой техники Vestel во Владимирской области, пишут «Ведомости». Один из собеседников издания утверждает, что переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, по словам другого, сделка уже закрыта. Детали соглашения не раскрываются.

Ранее правительство Владимирской области сообщало о визите в Иран, где делегация посетила фабрику Entekhab Group в городе Исфахан. По итогам встречи сообщалось:  

Делегация встречалась с послом республики, проводила предварительные переговоры с потенциальным инвестором — крупнейшим производителем бытовой техники в Иране — «Энтехаб Индастриал Групп» (EIG). Побывали на его фабрике в городе Исфахан. Рассчитываем договориться о локализации производства EIG у нас в особой экономической зоне «Владимир» в Александровском районе.  

Entekhab Group основана в 2000 г., является одним из крупнейших иранских производителей бытовой техники. Общая площадь производственного комплекса в Исфахане — 300 тыс. кв. м. Площадь завода бытовой техники Vestel во Владимирской области составляет 44 тыс. кв. м.  

Ранее DK.RU рассказывал, что как минимум еще два иранских производителя бытовой техники намерены локализовать производство в России. Речь идет о компаниях Datees и Emersun, которые ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий заводов LG и Samsung в России. 

Автор: Екатерина Тарханова
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