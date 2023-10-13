Иранские производители бытовой техники присматриваются к заводам Samsung и LG в России

Компании Datees и Emersun ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий заводов LG и Samsung в России. Участники рынка говорят, что иранские компании уже вышли на российских ритейлеров.

Иранские производители бытовой техники намерены локализовать производство в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Основатель Smart Solutions и экс-менеджер Vestel Гусейн Иманов говорит, что иранские компании Datees и Emersun ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий заводов LG и Samsung в России.

На сайте Datees указано, что компания производит пылесосы, вытяжки и микроволновые печи, а Emersun занимается выпуском холодильников, стиральных машин и газовых плит.

Участники рынка говорят, что иранская техника имеет специфический дизайн и для российского потребителя будет представлять интерес только в ситуации «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».

В Holodilnik.ru изданию рассказали, что иранские компании обращались за продвижением своих брендов, однако цены на продукцию у них выше, чем у китайских аналогов, поскольку иранские бренды используют импортные компоненты.

Издание сообщает, что Минпромторг выдвинул «ультиматум» LG и Samsung, компании обязаны возобновить производство в РФ либо продать заводы заинтересованным компаниям, так что у иранских поставщиков есть шанс запустить производство в России.

Ранее DK.RU рассказывал, что бытовая техника в РФ подорожала в 2023 г. на 10-15% на фоне ослабления рубля. Сильнее всего рост цен повлиял на смартфоны, ноутбуки и планшеты — это те товары, которые не производят в России.

На фоне роста цен спрос на ремонт бытовой техники взлетел на 35-299% в зависимости от категории товара. Чаще всего граждане чинят плиты и холодильники. Ритейлеры связывают это с желанием покупателей продлить работоспособность товаров от санкционных теперь брендов.