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Иранские производители бытовой техники присматриваются к заводам Samsung и LG в России

Иранские производители бытовой техники присматриваются к заводам Samsung и LG в России
Иллюстрация: РИА Новости

Компании Datees и Emersun ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий заводов LG и Samsung в России. Участники рынка говорят, что иранские компании уже вышли на российских ритейлеров.

#ИМПОРТ#НОВОСТИ

Иранские производители бытовой техники намерены локализовать производство в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Основатель Smart Solutions и экс-менеджер Vestel Гусейн Иманов говорит, что иранские компании Datees и Emersun ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий заводов LG и Samsung в России.  

На сайте Datees указано, что компания производит пылесосы, вытяжки и микроволновые печи, а Emersun занимается выпуском холодильников, стиральных машин и газовых плит.  

Участники рынка говорят, что иранская техника имеет специфический дизайн и для российского потребителя будет представлять интерес только в ситуации «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».  

В Holodilnik.ru изданию рассказали, что иранские компании обращались за продвижением своих брендов, однако цены на продукцию у них выше, чем у китайских аналогов, поскольку иранские бренды используют импортные компоненты.  

Издание сообщает, что Минпромторг выдвинул «ультиматум» LG и Samsung, компании обязаны возобновить производство в РФ либо продать заводы заинтересованным компаниям, так что у иранских поставщиков есть шанс запустить производство в России.    

Ранее DK.RU рассказывал, что бытовая техника в РФ подорожала в 2023 г. на 10-15% на фоне ослабления рубля. Сильнее всего рост цен повлиял на смартфоны, ноутбуки и планшеты — это те товары, которые не производят в России.  

На фоне роста цен спрос на ремонт бытовой техники взлетел на 35-299% в зависимости от категории товара. Чаще всего граждане чинят плиты и холодильники. Ритейлеры связывают это с желанием покупателей продлить работоспособность товаров от санкционных теперь брендов.          

Автор: Екатерина Тарханова
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