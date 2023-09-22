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Россияне «починяют примусы». Каждый второй ремонтирует технику вместо покупки новой

Россияне «починяют примусы». Каждый второй ремонтирует технику вместо покупки новой
Иллюстрация: spi1.ru

Граждане чинят электронику ушедших вендоров, поскольку пока не готовы покупать товары китайских брендов, а стоимость привычной техники выросла минимум вполовину.

#НОВОСТИ

В 2023 г. за ремонтом крупной бытовой техники обратился каждый второй россиянин, сообщает Forbes.ru. Спрос на ремонт плит взлетел на 299%, холодильников — на 81%, стиральных машин — на 35%. Ритейлеры связывают это с желанием покупателей продлить работоспособность товаров от санкционных теперь брендов. По данным сервиса «Авито Услуги», за три месяца лета спрос на ремонт малой техники вырос на 43%. Всего было предоставлено 4 млн услуг.

Согласно опросу клиентов, за ремонтом техники в 2023 г. обращался каждый второй россиянин. Чаще всего у респондентов ломалась мелкая бытовая техника — 41%, стиральные машины — 31%  и холодильники — 14%. 

По словам директора «Fplus Сервис» Андрея Еремина, чаще в ремонт попадают устройства известных марок крупной бытовой техники, поскольку «к новым вендорам потребители еще не сформировали отношение». Эксперты прогнозируют, что число обращений по ремонту продолжит увеличиваться и пойдет на спад, только когда покупатели начнут массово приобретать технику от китайских и турецких брендов.

В сервисе «Профи» сообщили, что в январе-августе спрос на ремонт бытовой техники увеличился на 20% в годовом выражении. Специалисты по ремонту посудомоечных машин стали популярнее на 7%, холодильников — на 6%, а стиральных машин — на 5%. 

Так же в 2023 г. заметно выросло число обращений по постгарантийному обслуживанию. «В основном граждане чинят электронику ушедших вендоров, таких как Bosch, Electrolux и другие. Это связано с тем, что потребители пока не готовы рассматривать электронику новых брендов, а стоимость новой техники именитых брендов выросла минимум на 50%», — отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

В августе ФАС попросила ритейлеров зафиксировать предельные цены на технику и детские товары, которые взлетели из за курса валют, новых пошлин и цен на логистику, рассказывал DK.RU. Так, ФАС попросила ритейлера цифровой и бытовой техники DNS до конца октября ограничить предельные цены на популярную у покупателей технику и электронику. В перечень социально значимых товаров вошло 100 позиций, среди которых телевизоры, стиральные машины, ноутбуки, сотовые телефоны, водонагреватели и др. С такой же просьбой ФАС обратилась к группе М.Видео-Эльдорадо. 

Автор: Андрей Широков
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