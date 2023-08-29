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ФАС попросила ритейлеров зафиксировать предельные цены на технику и детские товары

ФАС попросила ритейлеров зафиксировать предельные цены на технику и детские товары
Автор фото: Сергей Пятаков. Иллюстрация: РИА новости

Крупнейшие продавцы бытовой техники составили список социально значимых товаров, куда вошли телевизоры, стиральные машины, смартфоны. «Детский мир» зафиксировал цены на детскую одежду и канцтовары.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к нескольким ритейлерам с просьбой зафиксировать предельные цены на ряд товаров.  

Так, ФАС попросила ритейлера цифровой и бытовой техники DNS до конца октября ограничить предельные цены на популярную у покупателей технику и электронику.

В перечень социально значимых товаров вошло 100 позиций, среди которых телевизоры, стиральные машины, ноутбуки, сотовые телефоны, водонагреватели и др.  

В DNS рассказали, что продукция, цены на которую будут зафиксированы, производится преимущественно в России и пользуется постоянным спросом у покупателей.  

С такой же просьбой ФАС обратилась к группе М.Видео-Эльдорадо. Магазины этой сети также зафиксировали предельные цены на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования.  

Кроме того, в преддверии нового учебного года ФАС обратилась к торговой сети «Детский мир» с просьбой зафиксировать цены на отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень-зима 2023/2024, а также на канцелярские принадлежности, товары для школы и детского творчества:  

По ряду категорий ритейлер даже существенно снизил цены для потребителей. В частности, стоимость одной из моделей рюкзаков с пеналом оказалась вдвое ниже, чем в 2022 г., — рассказали в ФАС.   

Ранее DK.RU рассказывал, что целый ряд товаров и продуктов питания может подорожать уже с осени 2023 г. Например, производители шин заявили, что в будущем осенне-зимнем сезоне поднимут цены на зимнюю резину. 

О росте цен на 10% предупредили производители хлеба. Компания Nestle планирует на 9% повысить цены на продукцию для детей. Подорожают алкоголь, кетчуп и майонез, кофе и чай, а также оливковое масло. Кроме того, о росте цен предупредили как рестораторы, так и сети фастфуда.

Автор: Екатерина Тарханова
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