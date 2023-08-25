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Производители предупредили о росте цен на зимнюю резину

Производители предупредили о росте цен на зимнюю резину
Иллюстрация: Shutterstock

Себестоимость производства автомобильных шин на 60% зависит от импорта натурального каучука. На фоне слабого рубля затраты на него резко подскочили, все контракты — валютные.

#ЦЕНЫ#АВТОРЫНОК#НОВОСТИ

Исполнительный директор «ТД «Кама» (генеральный дистрибьютор продукции предприятий Kama Tyres) Тимур Шарипов предупредил о росте цен на автомобильные шины в текущем осенне-зимнем сезоне, пишет «Российская газета». Шарипов объяснил, что рост цен связан со слабым рублем:  

Например, важный ингредиент для шин — натуральный каучук, в России не произрастает. Поэтому его приходится импортировать из стран юго-восточной Азии. Все контракты в валютах. Поскольку курс возрастает, нам приходится поднимать цену на шинную продукцию, чтобы компенсировать этот рост, — сказал он.  

Директор «ТД «Кама» добавил, что расходы на сырье составляют порядка 60% себестоимости продукции, так что производители сильно зависимы от цен на каучук. При этом Шарипов добавил, что многие компании предлагают расширенные гарантии, бесплатное обслуживание шин и другие дополнительные услуги, которые помогают продлить сроки эксплуатации резины.

Как рассказывал DK.RU, весной 2023 г. авторынок России был признан самым дорогим в мире. Автомобили, которые завозят в страну по параллельному импорту, сильно растут в цене. Например, китайские авто продаются в 2,5-3 раза дороже, чем на родине. Кроме того, цена на машины выросли в среднем на 7-10% с 1 августа на фоне введения утилизационного сбора.

DK.RU также рассказывал, что из-за слабого рубля о предстоящем росте заявили многие производители пищевой продукции. Так, компания Nestle планирует на 9% повысить цены на продукцию для детей. Подорожает алкоголь, кетчуп и майонез, кофе и чай, а также оливковое масло. Кроме того о росте цен предупредили как рестораторы, так и сети фастфуда, включая крупнейшие в России.

Автор: Екатерина Тарханова
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