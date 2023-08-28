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«Вес хлеба»: стоимость логистики впервые превысила цену муки

«Вес хлеба»: стоимость логистики впервые превысила цену муки
Иллюстрация: ТВЦ

Если ситуация не изменится, пекари рассматривают негативный сценарий — вплоть до временного перехода при производстве хлеба на муку общего назначения вместо хлебопекарной.

#НОВОСТИ

Хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости, пишет РБК. Цена на муку в течение года, с июня 2022-го по июнь 2023-го, постепенно снижалась. Но за последний месяц пшеничная мука высшего сорта значительно выросла в цене. В последний раз промышленные хлебозаводы повышали отпускные цены на свою продукцию весной 2022 г. после «непрогнозируемого скачкообразного роста всех составляющих затрат». В конце лета цены были снижены. Однако «отыграть их назад полностью» не позволяла экономика производства. 

Сейчас стоимость хлеба уже превышает уровень прошлого года на 15–18%, и тенденция продолжается, рассказал исполнительный директор Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебо-макаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустам Айдиев. «В настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — сказал он.

Основной причиной роста производители называют «выход России из зерновой сделки», который повлек за собой рост цен на муку и зерно. Среди иных причин — санкции, которые вызвали рост стоимости обслуживания импортного оборудования, и обвал курса рубля, который отразился на стоимости закупки иностранных компонентов, например, импортного солода.

Хотя Россия полностью обеспечивает себя зерном, сам по себе этот фактор влияет на стоимость хлеба не напрямую, а в зависимости от сложившейся в моменте конъюнктуры рынка. По информации поставщиков муки, «аграрии на фоне роста цены на зерно стали придерживать продажи, а тот объем, что поступает на рынок, в том числе из нового урожая, по классу и качеству не удовлетворяет потребности хлебозаводов в ГОСТовской хлебопекарной муке», говорит Айдиев: «Если ситуация кардинально не изменится, теоретически хлебопеками вынужденно рассматривается и негативный сценарий — вплоть до рассмотрения возможности временного перехода при производстве хлеба на муку общего назначения вместо хлебопекарной».

На росте себестоимости производства у хлебозаводов сказывается в первую очередь увеличение стержневых прямых затрат — подорожание муки, логистики и оплаты труда рабочих, уточняет эксперт:

И кто бы что ни говорил, это вовсе не коммунальные платежи — прогнозируемые плановые ежегодные расходы, не арендная плата, которой у индустриальных производителей нет и в помине, и не импортные солод и добавки, которые в недорогих массовых сортах не используются. 

На текущий момент рост услуг и тарифов транспортных компаний составил почти 30% к прошлому году. Непрекращающийся второй год рост логистических издержек напрямую влияет на себестоимость производства: партии свежего хлеба ежедневно развозятся непосредственно изготовителями в определенное «окно доставки» в каждую торговую точку самостоятельно, а это сотни и тысячи магазинов. В итоге все это привело к тому, что за прошедший год в структуре себестоимости хлеба доля доставки впервые превысила долю основного сырья — муки.

Хлебопекарная отрасль испытывает катастрофический дефицит персонала в отрасли, особенно производственных кадров. «Если обычно из одного цеха могли уволиться не более двух-трех человек одновременно, то сейчас местами до десяти сразу», — рассказывает Айдиев. Предприятия вынуждены сверхиндексационно увеличить расходы на персонал: к прошлому году повышение среднего уровня оплаты труда рабочих на предприятиях составило от 25 до 30%, причем зарплату им в этом году повышали как минимум дважды (примерно на 10–15% в феврале и на 10–15% в июле-августе). Но повышение лишь приостановило отток персонала.

В Минсельхозе заверяют, что внутренний рынок в полном объеме обеспечен российским зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку. Качество зерна в этом году находится на высоком уровне — около 75% пшеницы относится к продовольственным классам, подчеркивает представитель министерства. По данным ведомства, стоимость пшеничной муки у производителей на 13,2% ниже, чем годом ранее, а цены на продовольственную пшеницу сейчас «ниже либо на уровне прошлогодних значений» в зависимости от класса. «Текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий», — добавляют в Минсельхозе.

Вместе с тем в Минсельхозе признают, что значительная доля производственных затрат у хлебозаводов приходится на такие составляющие, как заработная плата, электроэнергия и логистика. «В настоящее время издержки по этим направлениям действительно имеют устойчивую тенденцию к росту», — отмечает представитель министерства. Сейчас промышленные хлебозаводы в целом обеспечены основными сырьевыми и материальными ресурсами, в том числе мукой, персоналом, запасными частями. Но Национальный союз хлебопечения и индустриальные производители внимательно наблюдают за ситуацией с ростом издержек. Согласно их ожиданиям с учетом финализации новых цен можно сделать выводы об основаниях для возможного первого повышения отпускных цен на хлебобулочные изделия на 7–10%.

Автор: Андрей Широков
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