Путин потребовал немедленно вернуть SWIFT Россельхозбанку в обмен на еду

Среди других условий вывод из-под санкций поставок российского зерна на мировые рынки, решение вопросов со страхованием российских судов, восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

По словам президента России Владимира Путина, инициатива по вывозу зерна через украинские порты по Черному морю уже не имеет смысла в нынешних условиях, рассказал Коммерсантъ. Однако Россия готова вернуться к этой сделке, если будут выполнены определенные требования. Одним из таких требований является немедленное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT:

Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий. Ну и, наконец, базовое условие России для возвращения к сделке — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы, эти условия, но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся.

Среди других условий: вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, решение вопросов со страхованием российских судов и экспортных поставок, возобновление логистики продовольственных поставок и восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Путин также выразил несогласие с утверждениями о важности украинского зерна для мирового рынка, заявив, что Россия может заменить его на безвозмездной или коммерческой основе, так как ожидает рекордного урожая. Он также подчеркнул вклад России в мировую продовольственную безопасность.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 г. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, но Россия объявила о выходе из этого соглашения 17 июля. «Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие. Выполнят наши условия — вернемся». С этими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приостановил зерновую сделку — читайте на DK.RU.