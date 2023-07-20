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Путин потребовал немедленно вернуть SWIFT Россельхозбанку в обмен на еду

Путин потребовал немедленно вернуть SWIFT Россельхозбанку в обмен на еду
Иллюстрация: finobzor.ru

Среди других условий вывод из-под санкций поставок российского зерна на мировые рынки, решение вопросов со страхованием российских судов, восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

#НОВОСТИ

По словам президента России Владимира Путина, инициатива по вывозу зерна через украинские порты по Черному морю уже не имеет смысла в нынешних условиях, рассказал Коммерсантъ. Однако Россия готова вернуться к этой сделке, если будут выполнены определенные требования. Одним из таких требований является немедленное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT:

Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий. Ну и, наконец, базовое условие России для возвращения к сделке — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы, эти условия, но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся. 

Среди других условий: вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, решение вопросов со страхованием российских судов и экспортных поставок, возобновление логистики продовольственных поставок и восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. 

Путин также выразил несогласие с утверждениями о важности украинского зерна для мирового рынка, заявив, что Россия может заменить его на безвозмездной или коммерческой основе, так как ожидает рекордного урожая. Он также подчеркнул вклад России в мировую продовольственную безопасность. 

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 г. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, но Россия объявила о выходе из этого соглашения 17 июля. «Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие. Выполнят наши условия — вернемся». С этими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приостановил зерновую сделку — читайте на DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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