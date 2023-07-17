Дмитрий Песков: действие зерновой сделки фактически приостановлено

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Выполнят наши условия — вернемся». С этими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приостановил зерновую сделку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено до выполнения странами ЕС российских условий. 13 июля президент Владимир Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ею условия так и не будут выполнены. Речь идет о выполнении пунктов меморандума. Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 г.

Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, рассказывал DK.RU. Срок действия соглашения истекает сегодня, 17 июля. На вопрос о том, может ли подрыв участка Крымского моста повлиять на позицию России по продлению зерновой сделки, пресс-секретарь ответил: «Это не связанные вещи. До атаки позиция была заявлена Путиным. Выполнят наши условия — вернемся к реализации»:

Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Выполнят наши условия — вернемся. Она остановилась. Ждем выполнения нашей части.

В НАК утверждают, что мост ночью 17 июля атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. СКР возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Мировые цены на пшеницу начали расти после заявления Пескова. Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже в ходе торгов растет более чем на 3%. По данным биржи на 12:01 мск, цены на пшеницу росли на 3,02%, до $6,82 за бушель (35,2 л). К 12:14 мск фьючерс пшеницы дорожает на 3,37%, достигая $6,84 за бушель. В то же время стоимость фьючерса на кукурузу с поставкой в декабре 2023 г/ растет на 2,31%, до $5,26 за бушель.