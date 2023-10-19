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От уральского ритейла остались только «Кировский» и «Яблоко»

От уральского ритейла остались только «Кировский» и «Яблоко»
Иллюстрация: DK.RU

На этой неделе «Лента» объявила о приобретении 99,9% доли в уставном капитале «РМ-Групп» (управляет магазинами «Монетка»). Теперь локальному бизнесу принадлежит менее 10% рынка ритейла Екатеринбурга.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

114 магазинов сети «Кировский» Игоря Ковпака и 11 магазинов сети «Яблоко» Дмитрия Плотицина — все, что осталось от локального ритейла. После того, как «Лента» (основной акционер — «Севергрупп» Алексея Мордашова) купила сеть «Монетка», доля федерального ритейла в Екатеринбурге превысила 90%.

За последние шесть лет из Екатеринбурге исчезли сети «Пикник», «Звездный», «А-Продукт», «Бест-Маркет». А в сентябре Александр Оглоблин сообщил, что закрывает последние магазины «Елисей».

Он объяснил свое решение падением реальных доходов граждан и связанным с этим оттоком покупателей в дискаунтеры.  

Это грустное и печальное событие, все когда-то заканчивается, все циклично. Закрытие связно с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Часто товар, который заходит к нам, по этим ценам уже торгуется у федералов. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших покупателей. Это не могло сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети, — сказал бизнесмен.

Ранее основатель сети «Елисейский» отмечал, что развивать локальный продуктовый ритейл стало невыгодно. И этот тренд наблюдается по всей стране.

Автор: Виктория Говорковская
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