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Сеть «Елисей» — все. Александр Оглоблин закрывает последние магазины в Екатеринбурге

Александр Оглоблин
Александр Оглоблин. Иллюстрация: архив DK.RU

Бизнесмен сообщил о своем решении в соцсетях: «Это грустное и печальное событие, все когда-то заканчивается, все циклично». Последние четыре точки сети перестанут работать в октябре.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Александр Оглоблин объяснил решение закрыть магазины «Елисей» падением реальных доходов граждан и связанным с этим оттоком покупателей в дискаунтеры.  

Это грустное и печальное событие, все когда-то заканчивается, все циклично. Закрытие связно с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Часто товар, который заходит к нам, по этим ценам уже торгуется у федералов. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших покупателей. Это не могло сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети, — сказал бизнесмен.

Помещения магазинов «Елисей» сдадут в аренду. Александр Оглоблин сосредоточится на развитии «Фабрики еды Гебо», выпускающей продукцию под брендом «Февронья».

Напомнил, что первый магазин «Елисей» открылся в Екатеринбурге в 2000 г. В 2014 г. был открыт гастроном «Елисейский». В 2015 г. в Екатеринбурге было 30 магазинов сети.

В последние несколько лет Александр Оглоблин сокращал число торговых точек. В июне 2023 г. закрылся гастроном «Елисейский» в торговом центре «Европа». Одной из причин прекращения работы на этой площадке стало резкое снижение покупательского трафика. Основатель сети связал этот факт со строительством комплекса зданий ФСБ на ул. Вайнера, движение по которой было перекрыто.

Ранее в колонке для DK.RU  Александр Оглоблин  сказал, что верит в перспективность направления готовой еды:

У людей по-прежнему есть потребность меньше времени проводить на кухне и покупать готовую еду. Конкурировать с другими подобными проектами нам пока тоже удается. Сейчас стараемся переформатировать ассортимент «Фабрики еды «Февронья» так, чтобы он был более интересным для покупателей с точки зрения цен. Конечно, получается без изысков. Например, если раньше у нас была, кроме салата «Сельдь под шубой», еще и «Семга под шубой», то сейчас, видимо, придется ограничиться первым. Семга и лосось выросли в цене почти в два раза: если раньше стейки стоили 1,2 тыс. руб., то сейчас продаются уже по 2,3 тыс.  

Автор: Виктория Говорковская
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