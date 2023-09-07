Сеть «Елисей» — все. Александр Оглоблин закрывает последние магазины в Екатеринбурге

Бизнесмен сообщил о своем решении в соцсетях: «Это грустное и печальное событие, все когда-то заканчивается, все циклично». Последние четыре точки сети перестанут работать в октябре.

Александр Оглоблин объяснил решение закрыть магазины «Елисей» падением реальных доходов граждан и связанным с этим оттоком покупателей в дискаунтеры.

Это грустное и печальное событие, все когда-то заканчивается, все циклично. Закрытие связно с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Часто товар, который заходит к нам, по этим ценам уже торгуется у федералов. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших покупателей. Это не могло сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети, — сказал бизнесмен.

Помещения магазинов «Елисей» сдадут в аренду. Александр Оглоблин сосредоточится на развитии «Фабрики еды Гебо», выпускающей продукцию под брендом «Февронья».

Напомнил, что первый магазин «Елисей» открылся в Екатеринбурге в 2000 г. В 2014 г. был открыт гастроном «Елисейский». В 2015 г. в Екатеринбурге было 30 магазинов сети.

В последние несколько лет Александр Оглоблин сокращал число торговых точек. В июне 2023 г. закрылся гастроном «Елисейский» в торговом центре «Европа». Одной из причин прекращения работы на этой площадке стало резкое снижение покупательского трафика. Основатель сети связал этот факт со строительством комплекса зданий ФСБ на ул. Вайнера, движение по которой было перекрыто.

Ранее в колонке для DK.RU Александр Оглоблин сказал, что верит в перспективность направления готовой еды: