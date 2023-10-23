От импортозамещения — к экспорту: как будет дальше развиваться молочная промышленность?

Представители отрасли в Свердловской области считают, что необходимо вкладываться в повышение эффективности ферм и производство сухого молока, которое все активнее поставляется за рубеж.

В аграрном секторе Среднего Урала занято около 1 тыс. хозяйств, а общий объем производства достиг 115 млрд руб. 60% — это животноводство, преимущественно молочное. Поэтому его развитию уделяется особое внимание.

Как рассказала на форуме «Агропром-Урал» министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, за последние 10 лет производство молока в регионе выросло более чем на 10 тыс. тонн, а продуктивность дойного стада — в полтора раза. Это связано с тем, что постоянно строятся и модернизируются новые животноводческие комплексы, есть успехи в развитии генетического потенциала крупного рогатого скота (КРС).

На пленарной сессии форума эксперты обсудили, с какими проблемами за последнее время столкнулись производители молока и что нужно сделать, чтобы этот сектор развивался активнее. DK.RU зафиксировал главные тезисы.

О вызовах

Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока:

— Текущий год очень турбулентный. В первом полугодии мы фиксировали снижение потребления и резкий прирост производства товарного молока — примерно на 7%. Это сопровождалось серьезным ростом запасов, и в результате мы увидели существенное падение цен — на 20-25% в зависимости от региона.

С июня-июля ситуация стала постепенно восстанавливаться. Это объясняется двумя причинами.

Первая — восстановление спроса. За первое полугодие реальные располагаемые доходы населения страны выросли на 5%, это рекорд за последние 15 лет. Рост доходов сказался на объемах потребления — причем и цельного молока, и современной молочной продукции.

— восстановление спроса. За первое полугодие реальные располагаемые доходы населения страны выросли на 5%, это рекорд за последние 15 лет. Рост доходов сказался на объемах потребления — причем и цельного молока, и современной молочной продукции. Второе, что повлияло на рынок с точки зрения спроса — увеличение объема экспорта.

Многие критически к этому относятся, поэтому приведу несколько цифр, которые пошатнут уверенность коллег в эфемерности этой истории.Так, за первое полугодие из РФ экспортировали в 1,5 раза больше сухого обезжиренного молока, чем за весь прошлый год. Сухого цельного молока — на 13% больше, чем за весь 2022 г. А прогноз по итогам 2023 г., основанный на планах компаний-экспортеров, свидетельствует о том, что будет экспортировано около 15% всего производимого в России сухого обезжиренного молока.

Два месяца назад я бы сказал, что ситуация неплохая. Рост спроса привел к восстановлению цен на молоко. Но наступил август, а затем сентябрь. Случилось сразу несколько негативных историй.

Во-первых , увеличилась ключевая ставка, что повлияло на снижение доступности льготных кредитов (ставка по ним — не более 5%).

, увеличилась ключевая ставка, что повлияло на снижение доступности льготных кредитов (ставка по ним — не более 5%). Во-вторых, произошло экстремальное ослабление курса нашей валюты — до 100 руб. за 1 доллар. А доля валютной составляющей и в сырьевом, и в перерабатывающем секторе очень существенная.

Выросли цены на корма. Агрессивно стали расти зарплаты. Выросла стоимость ГСМ — в итоге ценник откатился назад, но к тому моменту основные сезонные работы во многих регионах были завершены.

Все это, по нашему прогнозу, приведет к тому, что до конца года себестоимость сырья вырастет на 10-15% в зависимости от региона. Что касается себестоимости продукции переработчиков, при действующих вводных она может вырасти на 8-12%.

Резюмируя: с одной стороны, сейчас достаточно комфортная ситуация с точки зрения восстановления цен, с другой — есть риски, связанные с ростом себестоимости. Поэтому бизнесу необходимо искать резервы для повышения внутренней эффективности, снижения издержек, поиску альтернативных поставщиков оборудования, запчастей и других средств производства. На мой взгляд, в текущем и следующем году доходность молочного бизнеса будет определяться тем, насколько грамотно он будет работать с издержками.

О возможностях

Артем Белов:

— 2023 г. показал, что молочная индустрия принципиально меняет парадигму. Последние 10 лет мы развивались прежде всего за счет импортозамещения, и импорт удалось снизить на 30%. Сегодня мы вместе с белорусами полностью обеспечиваем себя молоком (обеспеченность по российскому производству — 86%). У нас прекратились поставки из Европы, Океании, Южной Америки.

Сейчас мы переходим к экспортоориентированной модели. Поэтому необходимо наращивать производство сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, сыворотки. Пока это самый недоинвестированный сегмент молочки: всего в переработку в России был вложено порядка 400 млрд руб., а в сушку — всего 10 млрд.

В чем сегодня потенциал сырьевого сектора? Большая доля личных подсобных хозяйств поставляет молоко на рынок переработки, и динамика производства в целом по стране отрицательная. Для того чтобы удерживать необходимый сегодня уровень производства молока, нужно каждый год вводить около 60 тыс. скотомест. То есть замещение выпадающих объемов возможно либо за счет повышения эффективности действующих ферм, либо за счет строительства новых. В последнем мне видится серьезный потенциал.

С точки зрения продовольственной безопасности и обеспечения товарным молоком целесообразнее строить крупноформатные комплексы не менее чем на 1,2 тыс. голов КРС. Если вы построите ферму на 400-500 голов, то потеряете экономику и получите более низкую доходность — ваш штат сотрудников и техника будут использоваться в разы менее эффективнее.

Пока у нас окончательно не решен вопрос по продовольственной безопасности. Поэтому, надеюсь, мы приложим все усилия и весь существующий набор инструментов для решения этой задачи. Сейчас мы видим, что ряд секторов выпал из инвестиционного кредитования. Механизмы по инвестиционному кредитованию в молочке в этом и следующем году сохранятся.

Елена Стафеева, исполнительный директор Союза животноводов Урала, председатель сельхозкооператива «Пламя»:

— В нашем секторе есть четыре основных участника бизнеса: производители сырья, переработчики, торговля и потребитель. Главный в цепочке — потребитель, без него ничего не может состояться. И преимущество Свердловской области заключается в том, что у нас более 4 млн жителей. И мы практически полностью обеспечиваем их молоком.

Второй участник цепочки, без которого бы ничего не состоялось, — производитель сырья. За последнее время он очень вырос. В 2022 г. у нас появились два хозяйства, которые вышли по надоям на показатель 13 тыс. кг молока в год на одну корову. Это выше, чем в Европе. При этом в европейских хозяйствах по 100-200 коров, а, например, в нашем «Килачевском» — больше 3 000. Привлекательность молочного бизнеса в Свердловской области — в том, что мы умеем работать и эффективно тратить вложенные средства.

В чем потенциал нашей отрасли на Среднем Урале? Не только в производстве молока, но и в производстве племенного молодняка. Мы не зависим от внешних поставок, потому что у нас есть 38 своих племенных организаций. В прошлом году они реализовали 2,7 тыс. коров, причем половина ушла за пределы Свердловской области. Появляются новые технологии (например, геномная оценка) и инструменты, которые в будущем позволят нам создавать коров, которые способны давать высокие надои.

Но многое в нашем бизнесе зависит и от такого звена, как переработка. Есть мнение, что молодежь потребляет все меньше молочной продукции. Поэтому для того, чтобы не терять продажи, заводам нужно больше вкладываться в рекламу полезности молочных продуктов и здорового образа жизни в целом.

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