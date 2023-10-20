Банки пошли в отказ. 80% заявок по кредитам не получают одобрения

На фоне высокой закредитованности населения ЦБ ввел ограничения для кредитных учреждений на выдачу кредитов наличными. Теперь банки отказывают всем клиентам с долговой нагрузкой выше 80%.

В первую половину октября уровень одобрения кредитов наличными (approval rate, AR) упал до 19%, пишет РБК ос ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни.ру». Этот показатель является самым низким с начала 2023 г. и вряд ли в ближайшее время будет расти, уверены эксперты.

В Национальном бюро кредитных историй и некоторых крупных банках подтвердили, что уровень одобрения в розничном кредитовании снижается.

Действительно, уровень одобрения в розничном кредитовании снижается. Причем его существенное сокращение проявилось еще в сентябре текущего года, — поделился директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

По данным НБКИ, в сентябре доля удовлетворенных заявок на розничные кредиты в целом составила 19,6 против 21,6% в августе. Главный управляющий директор Хоум Банка Андрей Спиваков сказал, что кредитная организация фиксирует «снижение как уровня одобрения, так и размера одобряемых сумм кредитов». В ВТБ рассказали, что видят «незначительное снижение уровня одобрения заявок на кредиты в первую неделю октября». В банке это связывают с ужесточением регулирования со стороны ЦБ.

Напомним, что Банк России ранее выражал обеспокоенность высокой закредитованностью населения. Как рассказывал DK.RU, задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 г. достигла 30,22 трлн руб., при этом уровень закредитованности россиян вырос с 35 до 41%.

Чтобы не допустить пузыря, регулятор ввел два правила для банков. Во-первых, начали действовать ограничения на выдачу кредитов для клиентов с долговой нагрузкой выше 80%. Во-вторых, для банков ввели правило: чем выше долговая нагрузка клиента, тем больше капитала банка требуется на выдачу такого кредита.

Независимый эксперт Ольга Ульянова уверена, что снижение уровня одобрений потребкредитов —долгосрочный тренд. Среди причин снижения кредитования населения она называет высокую долговую нагрузку населения, ужесточение регулирования и высокую инфляцию.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов говорит, что регулятор не случайно ввел ограничения для банков на кредитование населения: