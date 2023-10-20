Поддержку малого и среднего предпринимательства сократят на 20% в 2024 г.

Финансирование федерального проекта урежут на 14 млрд руб. Меньше всего средств будет выделено на создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса.

Финансирование проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2024 г. сократят на 21% до 67,8 млрд руб. Как пишут «Известия», это на 14,5 млрд руб. меньше, чем было выделено в 2023 г.

При этом сильнее всего расходы урежут на федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Его финансирование сократится на 56%: с 4,1 млрд руб. в 2023 г. до 1,8 млрд руб. в 2024 г. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по МСП на проект бюджета на 2024–2026 гг.

Там напоминают, что в качестве мер поддержки в рамках федерального проекта бизнесу предоставляются поручительства и гарантии для получения кредитов, а также микрозаймы от государственных МФО. Также для МСП упрощен процесс передачи отчетности, а еще компании платят минимальную комиссию через СБП не более 1%.

Из-за сокращения финансирования в будущем году будут урезаны программы льготного кредитования по ставке 7%, программы льготного лизинга, а также пересмотрен лимит грантов на производство инновационной продукции и другие меры.

Как пишет издание, ключевые показатели сектора МСП в настоящее время показывают положительную динамику. Количество компаний на 10 октября 2023 г. (без учета новых регионов) составило 6,08 млн, что 3,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, число вновь созданных предприятий выросло на 6,2% и составило 860,2 тыс. штук.

Сокращение расходов на нацпроект по МСП связано с проблемами сведения бюджетов, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Фатьянова. По ее словам сильнее всего сокращение расходов на поддержку скажется на ИП.

Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян говорит, что власти в целом меняют подход к поддержке малого и среднего бизнеса. Если раньше она была неизбирательной, то теперь ее будут оказывать адресно:

Сейчас наиболее актуальный и сложный вопрос для предприятий — переход из стадии малых в средние и крупные. Он сопряжен со значительными трудностями, связанными со сменой налогового режима, принципов функционирования и усилением внимания контрольно-надзорных органов, — рассказал эксперт.

Сейчас правительство берет курс на поддержку компании, которые уже выросли из малых, но еще далеко не крупные. В «Деловой России» считают, что именно такие «средние+» предприятия могут стать опорным каналом для роста частных инвестиций в новые производства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что правительство должно перейти к обеспечению качественного, а не количественного развития МСП. Среди целей к 2030 году — увеличение доли средних предприятий в два раза и увеличение вклада МСП в ВВП на 3 п. п., рассказывал DK.RU.