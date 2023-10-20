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Минпромторг назвал марки и модели автомобилей для чиновников. СПИСОК

Антон Силуанов протестировал новую Lada Aurа
Антон Силуанов протестировал новую Lada Aurа. Иллюстрация: РИА Новости

Чиновников пересадят на российские и китайские автомобильные бренды, причем для покупки за бюджетные деньги доступны будут только некоторые модели. Главное условие, чтобы машины были произведены в РФ.

#НОВОСТИ

Минпромторг подготовил список автомобилей для приоритетного использования госслужащими, в нем российские и китайские бренды — Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, «УАЗ» и Haval, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.  

В документе сказано, что Минпромторгом рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей:  

  • Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);
  • «УАЗ» (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР);
  • Aurus (модели: Senat, Komendant);
  • «Москвич» (модели: 3, 3е, 6);
  • Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky);
  • Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).  

В министерстве уточнили, что в список вошли только те модели и марки, которые имеют российские VIN-номера и производятся в России в рамках специнвестконтрактов. Закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения, для доступа к госзакупкам (в этом году не менее 3,2 тыс. баллов) будет разрешена только по специальному запросу.  

Пересадить чиновников на автомобили российской сборки ранее поручил президент России Владимир Путин. Он попросил правительство совместно с властями регионов «принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей до 1 февраля 2024 г.», рассказывал DK.RU.  

Нужно стремиться к развитию отечественных брендов, хотя отказываться от импорта Россия не может и не должна. Но какие-то базовые вещи, если уж мы сами потребляем, они должны быть ориентированы на отечественного производителя, — говорил президент.

В июле с предложением обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — заявил он и напомнил, что сам Путин пользуется Aurus.  

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Автор: Екатерина Тарханова
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