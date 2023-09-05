«Поскромнее, чем раньше»: Путин пересадил чиновников на отечественные авто

Москвичи на «Москвичах»: Владимир Путин реализовал мечту Бориса Немцова и приказал чиновникам сменить иностранные машины на отечественные. Глава АвтоВАЗа рад своевременному решению.

Согласно данным кремлевской пресс-службы, президент Владимир Путин поручил разработать меры стимулирования использования в каршеринге российских автомобилей. Также Путин дал поручение правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента «принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей до 1 февраля 2024 г.», — сказано в официальном перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов. В июле с предложением обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — заявил он и напомнил, что сам Путин пользуется Aurus.

О том, что российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, президент неофициально заявил месяц назад, после встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Он сказал, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях — «поскромнее, чем раньше»:

Нужно стремиться к развитию отечественных брендов, хотя отказываться от импорта Россия не может и не должна. Но какие-то базовые вещи, если уж мы сами потребляем, они должны быть ориентированы на отечественного производителя. Где-то будет поскромнее, чем раньше, — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо — всё это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции.

Подобные инициативы в стране обсуждались не раз. Впервые идею выдвинул Борис Немцов, занимавший тогда пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин поддержал его, выпустив соответствующее распоряжение, но отменил его через два года. В середине июня 2022 г. гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что госслужащие пока не могут пересесть на автомобили Lada отечественного производства из-за их стоимости и качества.

6 августа Superjob опубликовал опрос, согласно которому большинство россиян (77%) поддержали инициативу президента России пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. «Ведомости» писали, что в 2022 г. госзакупки автомобилей бизнес-класса зарубежного производства упали почти в четыре раза. Так, в 2021 г. госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные авто на сумму 1,36 млрд руб. В 2022 г. таких тендеров было уже 85 — на сумму 648 млн руб. В первом полугодии 2023 г. количество тендеров снизилось до 37 (на сумму 236 млн руб.).

Предполагается, что с 1 января 2024 г. автопарк служб такси также должен будет состоять из автомобилей исключительно российской сборки. Правила не коснутся машин, которые используют в бизнес-классе.

Ранее в Совете Федерации вновь поддержали идею о повышении утильсбора на автомобили. За его рост заплатит конечный потребитель, а собранные средства правительство направит в поддержку АвтоВАЗа, рассказал DK.RU. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу РБК сообщил, что считает отличной идею пересадить российских чиновников на отечественные машины. Это может принести концерну до 2,5 млн государственных заказов. Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования дешевого труда заключенных.