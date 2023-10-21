Джип-тур по месторождениям Сысерти, или как собрать коллекцию уральских минералов за день

Часто мы не знаем, что ходим прямо по месторождениям полезных ископаемых. Хотя отличать простые камни от коллекционных, а также знать, где и как их можно добыть, интересно многим.

Месторождения полезных ископаемых — это то, зачем на Урал пришли, почему его освоили, это визитная карточка и ядро его истории. Странно, что до сих пор никто не взял идею путешествия по местам добычи полезных ископаемых за основу и не организовал такой турмаршрут.

Депутат Сысертской городской думы, фотограф Александр Федоров сделал это: разработал трек «Джип-тур по месторождениям Сысерти». Он проходит всего в 20 км от Екатеринбурга.

На маршруте расположено несколько мест добычи руды: гора Шеманаиха (месторождение магнетита), хромовый рудник, рудник в Малом Седельниково (родонит), Змеиная горка (гранит), мраморный карьер у Шабров, карьер «Старая линза» (тальк) и даже золотоносные озера.

Все эти месторождения в ходе тура планируется посетить за один день. Экскурсанты смогут собрать коллекцию уральских минералов, узнать историю освоения этих мест и добычи полезных ископаемых.

Экскурсия рассчитана на небольшое количество человек, максимум четырех. По мнению Александра Федорова, это оптимальное количество для того, чтобы искать камни и параллельно слушать экскурсовода. Стоимость одного тура на всех — от 15 тыс. руб. в зависимости от наполнения и корректировки маршрута.

DK.RU побывал на первой экскурсии Александра Федорова, собрал свою коллекцию уральских минералов и расспросил его об особенностях местного туризма. Рассказываем, как это было.

«Здесь можно найти хоть что, если повезет»

— Уральские горы возникли в результате столкновения двух плит. Соответственно, какие-то породы вышли наверх, какие-то вниз. Со временем здесь могло образоваться что угодно, но проблема в том, что часто — в малом количестве.

Яркий пример — Косой брод, где люди копали колодец и нашли золотой самородок «Лосиное ухо» весом около 15 кг. После там перекопали почти все, но больше ничего не обнаружили.

Геологические туры по Уралу есть, они рассчитаны в основном на 2-3 недели. На самом деле людей за поиском коллекционных минералов сюда много кто водит, но это закрытые сообщества. Люди, которые коллекционируют редкие породы камня и занимаются их поиском, называют себя хитниками.

В данном джип-туре мы посмотрим шурфы, рудники и карьеры в двадцатикилометровой зоне от Екатеринбурга — как они выглядят сегодня.

Я хочу показать, насколько близко мы живем от достопримечательностей, с которых началось освоение Урала.

Часто мы даже не замечаем богатства недр наших гор. Один из ярких примеров — гранат. Вкрапления этого камня в породе здесь, в Сысерти, мы видим повсюду, даже в камнях, которые под ногами — ими отсыпают дорогу. У нас на них никто не обращает внимания, а в Аркаиме такие образцы продают как сувениры.

По ходу экскурсии можно будет собрать небольшую коллекцию уральских минералов без копки стоимостью около 500 руб. Но надо понимать, что здесь многое зависит от везения.

«А где гора-то?» Магнетит. Шеманаиха

Магнетит, или магнитный железняк (железная руда) — широко распространенный минерал черного цвета из класса оксидов. Магнетит по составу на 80% состоит из железа. Это первый магнитный материал, известный человечеству. Ради него, собственно, русские и пришли на Урал.

То, что мы нашли на Шеманаихе, — магнетит в форме двух пирамид, редкая форма для этого минерала

— Магнетитовое месторождение на горе Шеманаиха новое, открыто оно в 1960-е гг. Все последующие месторождения на маршруте датируются XVIII-XIX веками. Гора Шеманаиха на гору в классическом понимании не очень похожа. В путешествии по Среднему Уралу вы вообще не увидите высоких гор. Здесь, например, высота над уровнем моря всего 320 метров. К тому же Шеманаиха, как и многие другие местные горы, поросла лесом.

Когда Павел Бажов первый раз посетил Полевской, ему рассказали про Гумешевский рудник, упомянув, что он находится в горе. Он туда приехал и говорит: «А где гора-то?».

Дело в том, что для Урала гора — это не только возвышенность, но и полость — место, где есть залежи полезных ископаемых. Местное выражение «пойти в гору» — значит добывать что-то из недр земли.

Г. Шеманаиха, ямы хитников или шурфы

Найти магнетит просто — можно взять магнит и водить им по траве, кристаллы магнетита начнут выпрыгивать и прилипать к нему. Здесь, на Шеманаихе, он спрятан в породе. Если бы это был пласт, то представлял бы из себя просто большой кусок железа, и у нас сбился бы компас, потому что железо влияет на магнитное поле.

Хромовый рудник

Хром — металл голубовато-белого цвета. Хром — важный компонент во многих легированных сталях (в частности нержавеющих), а также в ряде других сплавов. Добавка хрома существенно повышает твердость и коррозийную стойкость сплавов.

Предположительно здесь находится засыпанная шахта, где добывали хромовую руду

— Известно, что Ключевской завод ферросплавов собирал здесь хромовую руду. Спутник хромовой руды — уваровит. Это разновидность граната. У коллекционеров хромовая руда и уваровит отсюда есть, но я пока не нашел. Сам рудник открыт крестьянами Арамильской слободы.

Важно напомнить, как раньше происходили открытия. Человек находил какую-то копанку и заявлял о ней в управление. Далее крестьяне раскапывали это место вручную. Поэтому точных дат начала разработок чаще всего нет. Мы знаем, что здесь была шахта — крепь. Но проверять это возможности и оборудования пока нет.

Малые Седельники. Родонит

Родонит, силикат марганца, орлец — минерал, который благодаря своей яркой красивой окраске и прекрасной способности поддаваться механической полировке является высококачественным декоративными и поделочным материалом. Именно марганец дает ему такой красивый розовый оттенок.

Если шкатулка из змеевика в среднем стоит 300 руб., то аналогичная из родонита будет стоить 3 тыс. руб.

— Месторождение родонита было открыто местными жителями из Седельниково и очень долго разрабатывалось. Здесь был карьер шириной 30х30 метров, глубиной — около девяти метров. Плюс вглубь из него уходила шахта. Родонит здесь добывали большими глыбами. Одна из них стоит на Плотинке в Екатеринбурге. Карьер разрабатывался до 1980-х гг. Сюда до сих пор ездят люди, что-то копают, в отвалах можно найти много коллекционных минералов.

Поселение здесь основано в 1695–1697 гг. выходцами из Арамильской слободы. Информации про местные населенные пункты в общем доступе очень мало. Две-три строчки в Википедии — в лучшем случае.

Все, что мы знаем об этих местах, долгое время передавалось устным способом, проще говоря, просто рассказывалось. В 1990-е гг. вышла серия книг про окрестности Свердловска, авторы как раз застали тех, кто что-то помнил. Недавно был опубликовано исследование Ксении Омиговой именно про Седельники. Она родолог. И у нее рассказ больше о людях.

Деревня Малые Седельники, первое название — Пантюши

Змеиная горка (гранит)

Гранит — это горная сложная по составу ископаемая порода, сформировавшаяся на глубине 3-4 км в результате затвердевания природного расплава. Гранит считается самым популярным строительным и отделочным натуральным камнем благодаря прочности и долговечности.

— Такие образования называют еще скалами выветривания, по сути, это выход гранита на поверхность земли. Также здесь много дресьвы. Она очень непрочная и сыпучая.

В этих местах был Дмитрий Мамин-Сибиряк. Он писал, что с вершины этих скал виден Верх-Исетский пруд. Сейчас, очевидно, горы стали ниже и сильнее поросли лесом.

Здесь находили признаки стоянки древних людей, а также много черепов и костей животных в одном месте. Это говорит о том, что здесь когда-то давно приносились жертвы. Также археологи нашли доказательства того, что люди, которые жили в этих местах до прихода русских, умели плавить металл и добывать его с поверхности земли.

Местные жители организовали у подножия скал костровище в форме пентаграммы. Мы планируем сюда заходить, чтобы забираться на скалы и любоваться красивыми видами.

Мраморный карьер у Шабров и водоем-сердце

Мрамор — это перекристаллизованный известняк, состоящий в основном из кальцита, в котором могут присутствовать включения доломита. Мрамор используется как камень для памятников, как штучный строительный камень для наружной облицовки и внутренней отделки зданий.

— Мраморный карьер у Шабров начал разрабатываться в советское время. Но первое упоминание о месторождении в записях геологов сделано еще во времена правления Николая II. Мраморный карьер относится к так называемой шабровской группе карьеров. Мрамор здесь голубоватого цвета. Сегодня карьер полностью выработан, но пользуется популярностью у туристов.

Местное озеро имеет форму сердца

Карьер «Старая линза». Талькомагнезит

Талькомагнезит — природный строительный и декоративный материал, горная порода, состоящая из талька (40–50%), магнезита (40–50%) и хлорита (5–8%); минеральный и химический состав непостоянны. Это камень серого цвета, непрозрачный, в зависимости от примесей — белый, коричневый, с зеленоватым или желтоватым оттенком, реже красный или темно-вишневый. Имеет блеск.

— Освоение карьера началось в 1927 г. Тогда здесь пилили блоки огнеупора. Тальк использовался в качестве огнеупора в доменных печах. В 1970-е карьер был законсервирован, поскольку тальк как огнеупор стал уже не нужен. Теперь его используют только как порошок, для этого нужен другой способ добычи. Поэтому карьер «Старая линза» закрывается. Открывается карьер «Новая линза». Он работает до сих пор.

Затопленный карьер «Старая линза»

Карьер сейчас затоплен. Здесь была откачка воды и искусственный водопад. В одну из зим система откачки перемерзла и карьер затопило полностью. Под толщей воды осталась большая пила, которой напиливали блоки, и польский экскаватор. Откачивать пока не хотят.

Место добычи талька (заброшено)

Андреевские озера. Золото

— Здесь бежит река Каменка, это один из ее притоков. Когда-то в этом месте было очень много золотых приисков, но уже в советское время никто ничего официально не мыл. Но сегодня, очевидно, кто-то пытался. Кто-то, кто был здесь незадолго до нас.

Об уральских сувенирах из африканского камня

Малахит — минерал, по химическому составу карбонат меди. Обычно приурочен к медным месторождениям, локализованным в известняках. Образует зеленые массы натечной формы с радиально-волокнистым строением. Используется как поделочный камень. Считается одним из уральских камней, часто упоминается в сказах Павла Бажова.

— Малахит, который продается на Урале, и поделки из него зачастую привезены из Африки. Потому что уральский малахит очень сложно добывать — месторождения закрыты. Для поделок намного дешевле заказать африканское сырье. Раньше на Урале добывали малахит высокого качества и сейчас добывают, но не для поделок.

О туризме в Сысерти

Туризм в Сысерти развивается завидно быстрыми темпами. На встречах туристических профсообществ часто слышатся заявления: «Мы тоже хотим, как в Сысерти». Имеется в виду, что в других районах области ничуть не меньше природных, исторических и промышленных точек притяжения, но таким потоком туристов, как Сысерть, пока никто похвастаться не может.

Бурное развитие туризма влечет за собой определенные сложности. Очевидно, что с ростом желающих посетить Сысерть нужно работать над транспортной доступностью, строить гостиницы и где-то брать кадры, а с ними, судя по новостям, везде плохо.

— В Сысерти действительно очень много туристов. По закону те, кто приезжает без ночевки, — экскурсанты, а туристами считаются только те, кто остается на два дня и больше. Растет количество и тех, и других. Это видно по загрузке исторического центра города и больших точек притяжения.

Надо понимать, что за счет постоянного пиара новых проектов в Сысерти, которые организовываются при помощи АНО УК ТРК СО, местностью многие интересуются, причем интерес касается и промышленности, и природных достопримечательностей, и народных промыслов: ткачество, гончарное и кузнечное дело.

Турист идет. В связи с этим жестко не хватает экскурсоводов и в какой-то степени средств размещения. Транспортный момент — сейчас сюда попасть по большому счету можно только на автомобиле. Последний автобус уходит из Сысерти в восемь вечера, а мероприятия в креативном кластере «На Заводе» заканчиваются позже.

Сейчас хорошее время для того, чтобы организовывать здесь какие-то новые туры. Но надо понимать, что уже известные точки притяжения перегружены, например, Тальков камень. Хотя, кроме них, есть масса интересных мест. Кстати, люди сейчас хотят от путешествий не только экстрима и вау-эффекта, но и уединения.

Да, чтобы найти новую историю, на которую пойдут люди, нужно покопаться — провести большую работу. Но отдача будет. Люди хотят узнавать свою страну. Туристический сектор растет. Государство помогает — мы видим, что местные предприниматели получают гранты, да и этот проект также реализуется на грант от Департамента по туризму Свердловской области. Идет смена законодательства по гостевым домам, чтобы легализовать их сдачу и ввести в законодательство термин «гостевой дом». Таким образом, тема туризма будет и дальше развиваться в любом случае.

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