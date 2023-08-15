В Сысерти запускают новый турмаршрут — по воде, до фарфорового

Там участников экскурсии не только познакомят с историей уникального предприятия и перспективами проекта «Антихрупкость», но и предложат им разбить пару тарелок, чтобы снять стресс.

Новый туристический маршрут в Сысерти соединит два легендарных предприятия — Завод Турчаниновых –Соломирских и «Фарфор Сысерти». От первого до второго туристов доставят на кораблике «Дружба». В дороге будут поить чаем и рассказывать о проекте «Антихрупкость».

В соцсетях проекта сообщается, что ближайшая экскурсия состоится 27 августа и займет около 3,5 часов. В качестве экскурсовода выступит соавтор проекта «Антихрупкость» и сооснователь креативного кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин.

На фарфоровом заводе туристам расскажут об особенностях производства самого тонкого фарфора в России, проведут мастер-класс по росписи посуды и предложат посетить комнату «Антистресс», где можно разбить пару тарелок, чтобы выпустить пар. Также гости увидят самые эффектные изделия, которые были созданы дизайнерами и художниками проекта «Антихрупкость» и узнают о перспективах этого проекта.

Как ранее писал DK.RU, завод «Фарфор Сысерти» начали превращать в кластер в начале текущего года. Здесь решили запустить продуктовую лабораторию и разработать с помощью креативной команды новые изделия из фарфора, которые могли бы в перспективе выйти на рынок и выставляться в современных выставочных точках России, таких как ГЭС-2, Artplay, Севкабель Порт.

Так, например, к 300-летию на заводе «Фарфор Сысерти» решили выпустить кружки в стиле конструктивизма. Федор Колпаков, автор кружек, экс-руководитель отдела коммуникаций и дизайна интерьера IKEA, вдохновился фирменным архитектурным стилем Екатеринбурга и создал серию из пяти кружек, визуал каждой отсылает к одному из ключевых памятников конструктивизма в Екатеринбурге: Белой башне, Дому Печати, гостинице Исеть, Главпочтамту, Динамо. Назвали серию «Фрагменты».

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