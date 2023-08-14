Налоги, экологи и совместное продвижение. Насущные вопросы туристического бизнеса

Кластерный подход как новый способ управления не обошел и туристический бизнес. Помогает ли он предпринимателям решать наболевшие проблемы? Рассмотрим ситуацию на примере «Большой Сысерти».

Сысерть стала настоящим центром развития туризма. Местные пляжи и глэмпинги привлекают отдыхающих со всего региона. Как и самый известный конноспортивный клуб Урала «Белая лошадь». А фестиваль «Лето на заводе» ежегодно собирает тысячи зрителей.

В 2021 г. было принято решение о создании на этой территории туркластера «Большая Сысерть». Сейчас над реализацией идеи работает АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области» (АНО УК ТРК СО). Под ее эгидой воплощены такие проекты, как туртропа «Сысертская Сотня», фестиваль супов «Переборщи!», о которых можно сказать: они «выстрелили».

Сотрудники управляющей компании исследовали территорию, которую может охватить туркластер, изучили мировой опыт развития локального туризма и разработали концепцию «Большой Сысерти». Ее презентовали местному бизнесу и представителям администраций Сысертского, Арамильского и Полевского городских округов.

DK.RU побывал на мероприятии и выяснил:

какие бонусы от создания «Большой Сысерти» получает бизнес;

какие проекты предлагается развивать на территории кластера;

как относятся к идее туркластера местные чиновники и бизнес.

Туркластер «Большая Сысерть» и бизнес

Ключевые компетенции «Управляющей компании туркластерами Свердловской области»: решение земельных вопросов, территориальное планирование, создание туристической инфраструктуры и привлечение инвесторов. Малому бизнесу на территории туркластера оказывается помощь с продвижением и пиаром.

Влад Бородин, ведущий PR-специалист «Управляющей компании туристическими кластерами Свердловской области», рассказал, как это происходит:

— В спокойные времена бизнес тратит на маркетинг и рекламу 10% от оборота или 30% от прибыли. Когда наступает турбулентность, около трети российских компаний малого и среднего бизнеса сокращают годовые бюджеты на эти статьи расходов.

Часто бывает, что микропредприятия просто не обладают компетенциями и бюджетами даже для разовых промоакций. Однако есть формы сотрудничества, которые предполагают частичное и даже полное решение проблем продвижения и пиара для компаний из одной сферы. В частности, это касается туризма, который считается одним из индикаторов здоровья экономики. Государство создает организации для развития и продвижения территорий туристических кластеров.

В нашем регионе эту роль выполняет АНО «Управляющая компания туристическими кластерами Свердловской области», которая сотрудничает с малым бизнесом и продвигает его в формате win-win (с анг. беспроигрышный вариант).

PR-продвижение территорий в туркластерах играет важную роль в популяризации туристических объектов и мероприятий. Оно помогает привлекать больше посетителей и успешно реализовывать проекты. Мы даем возможнсть малому бизнесу стать узнаваемым. PR-инструменты, которые мы используем: продвижение в СМИ, публикации в социальных сетях, организация различных событийных мероприятий в рамках комплексного развития территорий.

К каким результатам привело PR-продвижение туркластера «Большая Сысерть» в Свердловской области? Благодаря активному использованию социальных сетей, проведению соревнований и мероприятий удается на постоянной основе попадать в СМИ федерального и регионального масштаба.

Так, на гастрофестиваль уральских супов «Переборщи!», который создавался совместно с «Агентством развития Сысерти», удалось привлечь 15 тысяч человек в исторический центр города. Мероприятие проходило с 7 января по 5 марта и показало многообразие уникальной уральской кухни. Мы провели небольшое исследование и выяснили, что более 71% гостей города в этот период времени целенаправленно пришли на фестиваль.

Фото предоставлено АНО УК ТРК СО

Опрос посетителей фестиваля показал, что 58% из них приехали в Сысерть из Екатеринбурга, 16% из других городов и лишь 26% оказались местными жителями. За время гастрофестиваля было съедено 5 тыс. литров разных супов — от уральских щей до казачьего кулеша — и выпито более 800 литров напитков.

К фестивалю присоединился и местный бизнес. Во время мероприятия «Переборщи!» предприниматель Антон Рудаков, владелец аутентичной пиццерии PizzaStation в центре Сысерти, прогуливался по набережной и увидел открытие суповой точки гастрофестиваля. После этого он купил фудтрак и установил его рядом с нашей точкой. Там он продавал маринары-сендвичи и другую еду, которой придал толику «сысертскости». За время фестиваля его гастроточку посетило 1500 человек. Она до сих пор работает по выходным.

В рамках инфраструктурного развития мы создаем якорные туристические объекты, задача которых — выступить туристическим магнитом для потенциальных туристов и гостей «Большой Сысерти». Один из таких проектов — кольцевая велопешеходная тропа «Сысертская сотня» длиной 110 км. Она соединяет восемь населенных пунктов в единый сценарий путешествия. За 2022 г. по тропе проехало/прошло 1555 человек. По нашим прогнозам, в 2023 г. количество посетителей тропы «Сысертская сотня» с учетом капиллярных маршрутов, которые мы уже развиваем или планируем обустроить, достигнет 4979 человек. Мы ожидаем совокупный среднегодовой прирост в 18%.

«Большая Сысерть» и проекты, которые находятся в стадии разработки

Территория туркластера составит 4 тыс. кв. км, в него войдут 28 населенных пунктов. «Большая Сысерть» только формируется, но инвесторов, готовых развивать туристический бизнес и создавать там проекты, уже достаточно.

Начальник отдела по привлечению инвестиций туристического кластера Марина Ленькова и начальник центра компетенций по подготовке мастер-планов и концепций развития территорий Мария Пастухова рассказали о планах развития туркластера и проектах, которые могут быть там реализованы.

Мария Пастухова и Марина Ленькова

— На территории «Большой Сысерти» уже есть точки притяжения, в том числе культурно-познавательные, и объекты загородного семейного отдыха. Мы провели опросы и интервью с туристами и выяснили, что 80% посетителей не выходят за пределы одной локации, а иногда даже за пределы одного объекта, потому что не знают о ближайших точках притяжения. Информированность туристов — один из драйверов увеличения посещаемости объектов. Концепцией заложено формирование комплексных сценариев отдыха, включающие посещение нескольких объектов в рамках одной поездки.

На данный момент мы выделили 11 локаций, которые можно связать между собой. В первую очередь это сама Сысерть, природный парк «Бажовские места», грокластер в районе Космакова-Щелкун-Никольское-Аверинское-Абрамово (любимая локация туристов). В Колюткино и Черноусово есть старые фабрики. Мы планируем сделать их якорными объектами. В Двуреченске — прекрасные пляжи, а в Полевском — музеи и гора Азов — природный якорь.

Мы планируем расширять сегмент предложения для населения с доходом выше среднего. Сейчас в этой нише нет комплексного туристического предложения. Наша целевая аудитория — жители Свердловской области и соседних областей, то есть, примерно 20 млн человек. 3% из них будут приезжать к нам.

У нас уже есть инвесторы, которые строят новые объекты «Большой Сысерти» в Горном Щите (термальный курорт «ЮГА»), Арамиле и Кашино. Но для некоторых проектов мы еще не нашли инвесторов, либо их требуется больше.

Проект «Гора – Пляж» в Сысерти

Вид с горы Бессонова, фото: АНО УК ТРК СО

Здесь будет небольшой горнолыжный комплекс, а также летние активности, например, школа гребли. Будет прокат спортивного туристического инвентаря и парк с медиа-иллюминационной ночной тропой, образцом для которой служит проект Foresta Lumina. Сейчас развивается проект благоустройства «Горный парк». Все эти проекты локализованы вокруг горы Бессонова и находятся на берегу Сысертского пруда. Один из инвесторов — «Баден-Баден», который будет строить здесь термальный курорт с местами размещения, кафе и рестораном.

Тематический парк развлечений рядом с Сысертью

Первый вариант проекта

В парке будут разнообразные площадки для отдыха, развлечений и познания: от парка аттракционов до виртуального зоопарка и тематических мест размещения. Тематические парки развлечений притягивают трафик там, где нет моря и других ярко выраженных природных якорей. Мы задумывали парк как ультрасовременный объект, где благодаря дополненной реальности и VR-технологиям можно будет увидеть не только обычных животных, но и доисторическую природу — вымерших зверей (например, динозавра или шерстистого носорога), древнее Девонское море.

Льнопрядильная и пимокатанная фабрики в районе Колюткино

По всему миру такие заброшенные объекты ревитализируют, создают музеи с иммерсией, с тематическими мероприятиями, чтобы привлечь туристов. Подобные форматы интересны для семейного отдыха. На первых этапах развития такие территории могут трансформироваться в ландшафтные парки со связывающим их веломаршрутом. С инициативой по созданию такого парка выступили представители проекта URALRUIN.

Полевской

Нам хотелось бы превратить популярную живописную Азов-гору в природный парк. Однако сейчас бюджета на развитие этой локации нет, соответственно нет возможности регулирования туристических потоков. Хотелось бы добиться включения Азов-горы в состав особо охраняемой природной территории. Этот шаг позволил бы развивать это место как туристическое.

Аквапарк на воде в Двуреченске

Развитие акватории Двуреченского пруда должно сформировать здесь туристический трафик. Проект предполагает строительство небольшого аквапарка с бассейном. Здесь появятся надувные аттракционы на воде, оборудованный пляж, пункты проката, модульные средства размещения и летнее кафе. По нашим прогнозам, он может привлечь до 164 тыс. посетителей в год.

Облепиховый сад в Двуреченске

За основу идеи взяты аналогичные сады в Германии. По сути, это тематический сад, где ягоды не только выращивают, но и обрабатывают: делают домашнюю косметику и еду. В проект включена фермерская лавка со свежими и морожеными ягодами, джемами, настойками, десертами из облепихи под собственным брендом. Также проект предусматривает тематическое кафе, где в каждом блюде есть облепиха. Кроме того, здесь можно организовать СПА-программу с облепиховыми маслами, баней и размещением в модульных домиках.

Музей Александра Савичева

Это проект музея в одной из реконструированных усадеб в историческом центре Сысерти известного краеведа и главного популяризатора Сысерти Александра Савичева. Музей может привлечь до 2,5 тыс. посетителей в год.

Обсуждение: вопросы, критика, предложения

В ходе обсуждения выяснилось, что есть «пропущенные якоря», то есть объекты, которые не были изначально включены в концепцию кластера. Некоторые из предложенных зон для размещения проектов «выпали». Оказалось, что собственники земли и зданий на этой территории не хотят развивать там туристские проекты.

Бизнес и местные администрации интересуют три темы. Первая — оформление документации для включения природных точек притяжения в ООПТ. Вторая — экология, поскольку водоемы, на которых задуманы активности, являются источниками питьевой воды для населенных пунктов. Третья — налоговые льготы для инвесторов туристических проектов. По идее, они должны быть. Но как их получить?.

«Не согласна, что Арамильская слобода не является якорным объектом. У нас большой турпоток, большие вложения, рядом есть гостиница. Мы победили в конкурсе на федеральном уровне. Поясните, как можно стать якорем кластера», — спросила в начале обсуждения Анастасия Пономарева, директор Арамильской слободы.

Анастасия Пономарева, фото АНО УК ТРК СО

Ведущие пояснили, что сейчас кластер только формируется, поэтому войти в перечень объектов, которые условно называют якорями, еще не поздно.

Большой интерес у представителей бизнеса вызывают старинные фабрики. По мнению экспертов, они могут стать мощными точками притяжения и привлекать туристов и к расположенным поблизости объектам. Наталья Ларионова, основатель компаний «Детское бюро путешествий» и «Парк Сказов», поинтересовалась, есть ли инвесторы, готовые вкладываться в старинные фабрики.

Наталья Ларионова, фото АНО УК ТРК СО

Екатерина Мазеина, главный специалист по туризму МКУ Управления культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа отметила, что у текстильных фабрик есть собственники, но пока неизвестно, как они относятся к туристам на своей территории.

Дело в том, что Арамиль позиционирует себя как текстильная столица Урала. Там есть свой мини-кластер «НИТИ х НИТИ». Реализация проекта началась с подписания инвестиционного договора, в котором четко прописаны взаимоотношения сторон. После этого началась работа по активации фабрики.

Екатерина Мазеина, фото АНО УК ТРК СО

Сейчас в мини-кластере «НИТИ х НИТИ» проходят мероприятия, транслирующие идею: Арамиль — текстильная провинция Урала. Арамильская суконная фабрика была одной из крупнейших в дореволюционной период и самой передовой в советское время. В каждой семье были арамильские клетчатые шерстяные одеяла, а во время войны каждый четвертый солдат носил шинель из арамильского сукна.

В ходе обсуждения выяснилось, что у собственников текстильных фабрик есть небольшие производства, и они не хотят пускать туда посетителей.

Администрации городских округов, на которых планируется зарегистрировать кластер, проявляют интерес к его развитию. Ирина Кузнецова, представитель администрации Полевского городского округа, отметила, что администрация города заинтересована во включении Азов-горы в ООПТ «Бажовские места», и здесь в свое время даже готовили для этого документацию. Однако не понятно, возможно ли это в принципе. По этому вопросу есть надежда на помощь управляющей компании.

Ирина Кузнецова, фото АНО УК ТРК СО

«Если говорить о включении Азов-горы в ООПТ «Бажовские места», то механизм разработан еще в 2005 г. Но с тех пор прошло много времени, и всю информацию надо перелопачивать. И процесс это небыстрый. На организацию любого самостоятельного парка уходит порядка 10 лет. Если добавлять территории к существующим ООПТ, то будет немного быстрее. Но надо смотреть, какая хозяйственная деятельность развивается на территории. Она будет препоной», — отметил Сергей Санатин, методист по экологическому просвещению природного парка «Бажовские места».

Сергей Санатин, фото АНО УК ТРК СО

Он добавил, что входящие в туркластер карьеры Мраморный, Шабровский, Асбестовский (речь идет о пос. Асбест в Сысертском районе, а не о городе Асбесте), упомянутые разработчиками турмаршрутов, находятся в собственности Роснедр. Он усомнился, что они могут стать туристическими объектами, потому что никто не знает, в каком состоянии они находятся, и пригодны ли для посещения туристами.

Евгений Хвостов, директор природного парка «Бажовская места» добавил, что на территорию кластера попали режимные стратегические объекты, но организаторы пока не учли, что это закрытые зоны. Иными словами не все дороги, которые нанесены на карту Свердловской области, доступны для всех желающих.

Евгений Хвостов, фото АНО УК ТРК СО

Еще одна тема, которую подняли бизнесмены, а не чиновники — экология. Их интересовало, можно ли эксплуатировать гору Бессонова. Не вызовет ли это протесты экологов и местных жителей.

«Я нигде не услышала про экологическую направленность в концепции. У нас есть гости из зарубежья, распространен детский туризм. И очень часто взрослые говорят, что важно поднимать эту тему. Во время организации туризма мы также должны решать задачи по сохранению наших территорий», — отметила Светлана Погудина, пресс-секретарь питомника для птиц «Холзан».

Евгений Хвостов добавил, что аквапарк в Двуреченске с этой точки зрения вызывает много вопросов, потому что он запроектирован на пруду, который является источником пресной питьевой воды для Каменска-Уральского.

На что Сергей Распутин, руководитель компании «Гуляй Тур», ответил, что на Двуреченском водохранилище уже сейчас функционируют две пляжные зоны с прокатом гидроциклов и сапсерфингом. Это согласовано с Рыбнадзором, а статуса питьевого водохранилища у пруда нет.

В целом представители бизнеса попросили у организаторов туркластера «Большая Сысерть» разъяснений по налоговым преференциям как для туристических бизнесов, так и для компаний, инвестирующих в туристические проекты.

«Мы очень ждем регистрации самого кластера, потому что льготы по налогам — это единственный вариант получить хоть какую-то льготу в нашем регионе. И хотелось бы понимать дальнейшую работу в этом направлении. В соседних областях льгот много. У нас же их предоставляют только компаниям из сферы машиностроения», — заявила Елена Солдатова, финансовый директор «Урал Интерьер», представитель застройщика ООО «Облик» (Горный Щит).

Елена Солдатова, фото АНО УК ТРК СО

Многие участники отметили, что хотели бы, чтобы кластер взял на себя выпуск буклетов и путеводителей по области, в частности по пляжам. «Нам жалко трафик, который проходит мимо нас в Челябинскую область», — отметили представители бизнеса. Они считают, что этот трафик Сысерть могла бы перетянуть на себя.

Представители кластера «Большая Сысерть» отметили, что концепция будет формироваться в диалоге с местным бизнесом и администрациями. Следующий шаг — детализация и уточнение решений и гипотез в рамках мастер-планирования территории туркластера.

«Мы планируем, что до конца этого года концепция будет закончена и утверждена правительством области, а туристический кластер «Большая Сысерть» будет закреплен де-юре и получит официальный статус», — резюмировал генеральный директор АНО УК ТРК СО Леонид Гункевич.

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