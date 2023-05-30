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Сысерть хотят сделать центром притяжения богатых китайцев

Сысерть хотят сделать центром притяжения богатых китайцев
Иллюстрация: АНО УК туристско-рекреационными кластерами СО

Группа предпринимателей из КНР посетила объекты туристического кластера «Большая Сысерть». Они приехали в уральскую глубинку по приглашению свердловского регионального отделения «Деловой России».

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Гости из Китая — бизнесмены и потенциальные инвесторы. Команда АНО Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области и представители «Деловой России» рассчитывают, что они поспособствуют развитию туристической инфраструктуры и увеличению туристического потока из КНР на Урал.  

Гостям показали эко-комплекс «Уральская пчелка», исторический центр Сысерти и загородный клуб «Лес» и познакомили с концепцией туристического кластера «Большая Сысерть».  

Китайские предприниматели сообщили, что заинтересованы в появлении китайского ресторана в Сысерти, в создании китайского центра нетрадиционной медицины на Урале и в организации уникальных туров для обеспеченных граждан Китая (с доходом от $10 тыс.) и для VIP-сегмента.

Напомним, что в 2022 г. команда АНО Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области, работающая над концепцией туристического кластера «Большая Сысерть», вошла в число 25 финалистов Всероссийского конкурса проектных команд и заняла первое место. Свердловчане рассказали, как планируют сделать из города точку притяжения. 

Предполагается, что там появятся четыре тематические зоны для экотуризма, агротуризма и активного туризма с главной зоной в виде ядра в Сысерти. Всего на территории будет до 6 якорных и 55 сопутствующих инфраструктурных проектов. Среди них — единственная на Урале кольцевая велопешеходная тропа «Сысертская сотня».

Сысерть уже стала излюбленным местом досуга свердловчан. В частности — благодаря фестивалю «Лето на заводе», который проводится с 2019 г. «Оживленный» старый завод Турчаниновых-Соломирских за сезон посещают десятки тысяч человек.

Ранее DK.RU сообщил, что на перевале Дятлова создадут туристическую инфраструктуру.

Автор: Виктория Говорковская
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