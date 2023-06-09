Поедем на «ЮГА»: в Екатеринбурге построят новый термальный комплекс с гостиницей

Объем финансирования проекта составит 1,5 млрд руб. Ввести в эксплуатацию водно-оздоровительный центр планируют в первом квартале следующего года.

Новый объект появится в районе Горного Щита. Под застройку выделили площадь в 4,5 га: там возведут двухэтажный термальный комплекс с пляжем под открытым небом. Гостям будут доступны бани, спа-центр, детская зона и фуд-корт. Одновременно в термальной зоне смогут находиться до 600 человек, а за день комплекс сможет принять до 1,5 тыс. посетителей. Первых посетителей «ЮГА» примут в начале 2024 г.

Проект реализует компания «Облик». Собственные средства инвестора составят 500 млн руб., еще 1 млрд руб. — финансирование Сбербанка. Как отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко, к сделке подошли комплексно — помимо кредита Сбер предоставил партнеру доступ к своим цифровым сервисам, которые, в частности, помогут вести аналитику посещаемости.

Ранее DK.RU сообщал, что Baden Family откроет в Сысерти термальный комплекс с ресторанами. Планируется освоить территорию более чем в 15 га. Уже к 2025 г. комплекс с бассейнами, саунами, банями с панорамными окнами, гостиничным комплексом апартаментов и кафе примет посетителей. Это, по задумке властей, обеспечит всесезонный отдых уральцев.

Также стало известно, что термальный курорт для жителей Екатеринбурга и Тюмени построят в Талицком районе. Помимо стандартных услуг вроде посещения саун и массажа, инвестор обещает обустроить пивной бассейн и организовать ретриты. Строительство начинается в этом году.