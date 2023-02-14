Baden Family откроет в Сысерти термальный комплекс с ресторанами

Уже к 2025 г. комплекс с бассейнами, саунами, банями с панорамными окнами, гостиничным комплексом апартаментов и кафе примет посетителей. Это, по задумке властей, обеспечит всесезонный отдых уральцев.

Термальный комплекс с апартаментами построит в Сысерти Baden Family. Планируется освоить территорию более чем в 15 га.

Термальный комплекс, апартаменты и кафе должны открыться в Сысерти в 2025 г., в ходе работ также облагородят пляж на акватории пруда. Проект уже презентован мэру Сысерти Дмитрию Нисковских.

Из описания следует, что комплекс будет включать в себя термальные бассейны, сауны, бани с панорамными видами, гостиничный комплекс апартаментов со спа-комплексом, благоустроенный пляж и точки общественного питания. На крыше оборудуют смотровую площадку со свободным доступом.

Также в планах у инвестора открытие в Сысерти десяти ресторанов, в том числе с зоной для детей, кафе, баров. Одно из заведений будет специализироваться на аутентичной уральской кухне.

Проект планируется реализовать на территории туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть» и станет новой точкой притяжения для туристов. Успешная реализация проекта создаст дополнительные рабочие места в туризме и обеспечит круглогодичный и всесезонный отдых, —подчеркнула директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Работы стартуют весной 2023 г., завершить их планируется в течение двух лет. Напомним, компания «Уральские горячие источники — «Баден-Баден» в 2022 г. выиграла тендер на аренду земли в Сысерти. Участок в 13,4 тыс. квадратных метров за 2,88 млн руб. сдан в аренду на 8,6 лет.

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