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В Талицком районе построят новый курорт для жителей Екатеринбурга и Тюмени

В Талицком районе построят новый курорт для жителей Екатеринбурга и Тюмени
Иллюстрация: momenty.org

Помимо стандартных услуг вроде посещения саун и массажа, инвестор обещает обустроить пивной бассейн и организовать ретриты. Строительство начнется в феврале 2023 г.

#ОТДЫХ#НОВОСТИ

Курорт «Тали-Бали» появится на территории Талицкого городского округа на площадке в 140 тыс. кв. м. Рядом с ним расположено месторождение минеральных вод, характеристики и лечебные свойства которого были подтверждены.

Как пишет издание «Моменты» со ссылкой на владельца «Тали-Бали» Андрея Сентябова, гостям курорта будут доступны бассейны: гидромассажный, пивной и с морской водой, а также флоатинг, бани и криосауна. На территории комплекса можно будет сходить на массаж, ретриты или пострелять из лука. Инвестор рассчитывает, что площадка станет точкой притяжения для жителей Екатеринбурга и Тюмени, между которыми находится этот комплекс.

Сейчас вопрос запуска отложен, но я думаю, что уже в феврале мы сможем приступить к строительству. Сейчас на участке есть земля, в которой находится минеральная вода и планы о том, когда мы начнем проектирование. Уникальность этого места — именно в воде. Все ее характеристики и лечебные свойства подтверждены, — заверил Андрей Сентябов.

Точные сроки реализации проекта пока не сообщаются. Но ожидается, что его строительство могут закончить в 2024 г.

Отметим, это не первый подобный проект в Свердловской области. Сейчас в регионе свою сеть  развивает компания Baden Family: уже работают комплексы в Реже и на Уктусе, ведется строительство терм на Таватуе. Кроме этого, между Екатеринбургом и Тюменью работает крупный термальный комплекс «Акварель» в Туринске.

Количество отдыхающих на таких курортах тоже растет. Как ранее рассказал учредитель Baden Family Евгений Кононов, поток гостей в его сети в этом году увеличился в среднем на 35% к показателям прошлого года.

Ранее DK.RU также писал о том, что на крыше БЦ «Высоцкий» в этом году заработал бассейн под открытым небом, в котором можно купаться в любую погоду — температуру воды будут поддерживать на уровне +30-31°, а зимой — до +46°.

Автор: Елизавета Порошина
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