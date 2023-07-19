«Фарфор Сысерти» к 300-летию города выпустит кружки в стиле конструктивизма

Всего разработано пять моделей кружек, их дизайн отсылает к Белой башне, Дому Печати, Гостинице Исеть, Главпочтамту и Динамо.

К 300-летию Екатеринбурга в рамках фарфоровой Лаборатории «Антихрупкость» при заводе «Фарфор Сысерти» выпустят кружки в стиле конструктивизма. Проект реализуется креативным кластером «На Заводе». Федор Колпаков, автор кружек, экс-руководитель отдела коммуникаций и дизайна интерьера IKEA, вдохновился фирменным архитектурным стилем Екатеринбурга и создал серию из пяти кружек, визуал каждой отсылает к одному из ключевых памятников конструктивизма в Екатеринбурге: Белой башне, Дому Печати, Гостинице Исеть, Главпочтамту, Динамо. Назвали серию «Фрагменты».

Графика для росписи, как и форма самого изделия, вдохновлена узнаваемыми архитектурными элементами памятников свердловского конструктивизма. Это простые, графичные, черно-белые паттерны с четким и повторяющимся ритмом. На заводе принято давать название форме, моя форма получила название в честь знаменитой Белой башни, — рассказал Федор Колпаков.

Фото: фарфоровая Лаборатория «Антихрупкость»

Пока созданы только прототипы кружек, в ближайшее время создатели обещают выпустить их в тираж. Скорее всего, кружки будут продаваться в магазинах «Фарфор Сысерти» и магазинах, специализирующихся на фирменной атрибутике и сувенирной продукции, посвященной городу.

На прошедшей неделе, 13 июля, проект «Антихрупкость» презентовали на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ. Алина Рахматулина (соавтор, арт-директор проекта) и Илья Орлов-Бунин (соавтор, продюсер проекта) рассказали аудитории о работе Лаборатории, провели маркетинговое исследование фарфорового рынка и предложили сотрудничество креаторам по всей стране. На презентации проекта присутствовала также Наталья Жердева, директор завода «Фарфор Сысерти», ранее работавшая технологом «Антихрупкости»:

«В проекте изначально была заявлена прекрасная цель, мы все загорелись идеей делать новые чашки актуального дизайна. Но когда скрупулезно вглядываешься в процесс производства, понимаешь, что «новые чашки» — это только кремовые розочки на торте. А вот основополагающие коржи в этой метафоре — это наследство, которое осталось заводу от Советского союза. Люди, которые виртуозно владеют изношенными, но надежными машинами, и делают с их помощью удивительные вещи, мастерство ручного литья и росписи. За два месяца, что я работаю на заводе, во мне не осталось скепсиса к росписям фарфора. Чем больше я вникаю в роспись, тем больше хочется грамотно позиционировать эти вещи и рассказывать, насколько они достойные, качественные и любимые. Еще хочу отметить очевидное качество стенок фарфоровых изделий «Фарфора Сысерти». Больше в России никто не делает такого», — рассказала Наталья Жердева.

Слова Натальи команда «Антихрупкости» подтвердила: присутствовавшим предложили встать на миниатюрную фарфоровую чашку с тончайшими стенками. Чашка с честью выдержала эксперимент: она осталась целой даже после того, как на нее встал мужчина весом минимум 80 кг.

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