Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
88,38
96,01
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Верхней Сысерти на берегу Верх-Сысертского пруда открылся «Чайный дом»

В Верхней Сысерти на берегу Верх-Сысертского пруда открылся «Чайный дом»
Иллюстрация: принт-скрин видео Дмитрия Нисковских во ВКонтакте

Это точка притяжения на туристской тропе Сысертская сотня. Подобных заведений общепита, которые входили бы в турмаршруты на Урале и предлагали бы местную кухню, не так много. Это одно из первых.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

1 июля в Верхней Сысерти открылся «Чайный дом». Об этом на своей странице во Вконтакте написал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Здесь можно отведать традиционные блюда русской кухни, попить душистый чаек и насладиться красивой уральской природой. Также очень важно, что теперь на плотине в Верхней Сысерти появилась благоустроенная санитарная комната и отдыхающим не нужно больше бегать по нужде в кусты, — подчеркнул он.

Строительство «Чайного дома» началось два месяца назад. Здесь проходит Тропа Сысертская сотня. Это кольцевой маршрут протяженностью 100 км, который включает в себя многие интересные архитектурные, исторические и природные объекты Сысертского г.о.

Стоит отметить, что на Урале туризм развивается активно, особенно в части туристских троп. Кроме Сысертской сотни, есть Большая уральская тропа (БУТ) . По замыслу ее создателей — АНО «Лаборатория внутреннего туризма», она пройдет через весь уральский хребет. Сейчас волонтеры маркируют трек.

Команда создателей БУТ собирает идеи походов выходного дня, мест размещения отелей, глемпингов и кемпингов, а также точек общепита на территории Свердловской области. Таким образом формируется электронный путеводитель БУТ, он будет интегрирован с 2ГИС и Яндекс.Картами.

Создатели туристических троп считают, что привлечение в туризм местного бизнеса и увеличение внутреннего турпотока в регионе помогут поднять местную экономику на новый уровень. Поэтому появление бизнес-историй на тропах — один из основных пунктов стратегии их развития.

Более того, создатели туристического кластера «Большая Сысерть» планируют привлечь в регион и международных туристов. Недавно к ним приезжала делегация гостей из Китая, которые отметили, что русская кухня, это, конечно, хорошо, но они хотели бы, чтобы на маршруте был также ресторан китайской кухни.

Китайские предприниматели сообщили, что заинтересованы в появлении китайского ресторана в Сысерти, в создании китайского центра нетрадиционной медицины на Урале и в организации уникальных туров для обеспеченных граждан Китая (с доходом от $10 тыс.) и для VIP-сегмента.

Читайте также на DK.RU: «Наша концепция строится на анти-унылости». Дмитрий Нисковских о феномене Сысерти.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Cильно хуже ожиданий»: «Газпром» решил оставить акционеров без дивидендов за 2022 год«Cильно хуже ожиданий»: «Газпром» решил оставить акционеров без дивидендов за 2022 год
  • Автомобилисты пожаловались Мишустину на нехватку нормального масла для машинАвтомобилисты пожаловались Мишустину на нехватку нормального масла для машин
  • Что ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налогиЧто ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налоги
  • Михаил Ходоровский пошел на повышениеМихаил Ходоровский пошел на повышение
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.