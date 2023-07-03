В Верхней Сысерти на берегу Верх-Сысертского пруда открылся «Чайный дом»

Это точка притяжения на туристской тропе Сысертская сотня. Подобных заведений общепита, которые входили бы в турмаршруты на Урале и предлагали бы местную кухню, не так много. Это одно из первых.

1 июля в Верхней Сысерти открылся «Чайный дом». Об этом на своей странице во Вконтакте написал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Здесь можно отведать традиционные блюда русской кухни, попить душистый чаек и насладиться красивой уральской природой. Также очень важно, что теперь на плотине в Верхней Сысерти появилась благоустроенная санитарная комната и отдыхающим не нужно больше бегать по нужде в кусты, — подчеркнул он.

Строительство «Чайного дома» началось два месяца назад. Здесь проходит Тропа Сысертская сотня. Это кольцевой маршрут протяженностью 100 км, который включает в себя многие интересные архитектурные, исторические и природные объекты Сысертского г.о.

Стоит отметить, что на Урале туризм развивается активно, особенно в части туристских троп. Кроме Сысертской сотни, есть Большая уральская тропа (БУТ) . По замыслу ее создателей — АНО «Лаборатория внутреннего туризма», она пройдет через весь уральский хребет. Сейчас волонтеры маркируют трек.

Команда создателей БУТ собирает идеи походов выходного дня, мест размещения отелей, глемпингов и кемпингов, а также точек общепита на территории Свердловской области. Таким образом формируется электронный путеводитель БУТ, он будет интегрирован с 2ГИС и Яндекс.Картами.

Создатели туристических троп считают, что привлечение в туризм местного бизнеса и увеличение внутреннего турпотока в регионе помогут поднять местную экономику на новый уровень. Поэтому появление бизнес-историй на тропах — один из основных пунктов стратегии их развития.

Более того, создатели туристического кластера «Большая Сысерть» планируют привлечь в регион и международных туристов. Недавно к ним приезжала делегация гостей из Китая, которые отметили, что русская кухня, это, конечно, хорошо, но они хотели бы, чтобы на маршруте был также ресторан китайской кухни.

Китайские предприниматели сообщили, что заинтересованы в появлении китайского ресторана в Сысерти, в создании китайского центра нетрадиционной медицины на Урале и в организации уникальных туров для обеспеченных граждан Китая (с доходом от $10 тыс.) и для VIP-сегмента.

Читайте также на DK.RU: «Наша концепция строится на анти-унылости». Дмитрий Нисковских о феномене Сысерти.