Большая уральская тропа получила грант на создание электронного путеводителя по Уралу

Сейчас команда ее создателей собирает идеи походов выходного дня, приглашает к сотрудничеству бизнес, занятый в сфере туризма и общепита, чтобы включить в маршруты по тропе.

У Большой уральской тропы в этом году появится электронный путеводитель. Работы уже начаты благодаря грантовой поддержке Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Электронный путеводитель — это онлайн-конструктор путешествий по межрегиональному велопешеходному маршруту в Свердловской области. В перспективе — с возможностью расширения на все регионы-участники, сообщается в группе проекта во ВКонтакте.

Команда собирает идеи походов выходного дня, мест размещения отелей, глемпингов и кемпингов, а также точек общепита на территории Свердловской области в рамках Большой уральской тропы. Таким образом формируется электронный путеводитель БУТ, он будет интегрирован с 2ГИС и Яндекс.Картами.

«Мы запускаем электронный путеводитель для туристов, которые будут приезжать на тропу в свои выходные. Это значит, им нужно приключение от одного до трех дней. А для этого людям важно знать, какой населенный пункт рядом, где точка старта, на чем можно добраться, где переночевать, поесть, пополнить запасы воды, нужны ли дополнительные услуги. Все эти данные будут отражены в электронном путеводителе. Турист сможет выбрать для себя подходящий вариант путешествия за счет настройки фильтров или изучения каталога маршрутов в формате похода выходного дня. Кроме того, в электронном путеводителе будет интерактивная карта тропы», — рассказал руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков.

В прошлом году активисты БУТ с волонтерами #бфсинара провели разведку основного трека Большой уральской тропы по территории Висимского заповедника и нанесли предварительную разметку для подготовки к маркировке. Этим летом команда корпоративных волонтеров проходит основной трек БУТ от ЭТК «Веселые горы» до поворота на гору Старик-Камень и маркирует перекресток маршрута в формате похода выходного от КПП в поселке Карпушиха до Старика-Камня.

Волонтеры идут от точки до точки и сразу формируют предложение выходного дня, рассказывают о местах, которые проходят, делают маркировку, пишут про средства размещения и магазины — это тоже для путеводителя. Это часть глобальной работы по созданию цифровой уральской тропы, — добавил Вячеслав Пестриков.

Материальным воплощением электронного путеводителя станет несколько книг о Большой уральской тропе. Активисты Большой уральской тропы объявили сбор средств на создание своей первой книги на Planeta.ru. Кроме того, в ее поддержку запустили аукцион туристских артефактов и самых нужных в походе вещей от сообщества Ural Travellers и других уральских энтузиастов.

В этой книге собраны самые топовые достопримечательности на тропе, к ним написаны авторские тексты плюс вся информация, необходимая для путешествия. Книжка-путеводитель снабжена хорошими текстами и фотографиями известных тревел-фотографов Урала, таких как Александр Ежъ Осипов, Лариса Позднякова, Сергей Межин, Олег Чегодаев, Егор Драничников, Елена Малофеева.

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