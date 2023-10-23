В России с 2024 г. запустят сервис по открытию бизнеса в «один клик» за один день

Сейчас, чтобы зарегистрироваться в качестве ИП, нужно минимум три рабочих дня. Минфин хочет, чтобы начать вести бизнес можно было без посещения учреждений. Поможет в этом, например, биометрия.

С 2024 г. в России можно будет на одном сервисе в режиме «один клик» открыть бизнес, счет в банке и получить электронную подпись, об этом «Известиям» рассказали в секретариате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

С помощью сервиса можно будет направить в ФНС комплект электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, выбрать банк для открытия расчетного счета, начать пользоваться им и вести бизнес.

Сейчас, чтобы зарегистрироваться в качестве ИП, нужно минимум три рабочих дня. И хотя подать документы в ФНС можно дистанционно, для открытия счета и получения электронной подписи требуется посещать соответствующие учреждения. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич объяснил:

Регистрация бизнеса онлайн существует и активно используется предпринимателями на цифровой платформе МСП.РФ. Получение электронной подписи юридического лица или ИП в соответствии с действующими нормативными ограничениями требует посещения налогового органа или доверенного удостоверяющего центра ФНС России. Открытие счета в банке также требует очной идентификации (визита в банк) по требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Сервис, который планируют запустить в 2024 г., должен будет перевести все эти необходимые для предпринимателя процедуры в онлайн-формат.

В разработанном Минфином проекте в качестве участника эксперимента указан «Сбербанк». В пресс-службе банка рассказали:

Благодаря внедрению и популяризации биометрической идентификации предприниматели смогут зарегистрировать бизнес и открыть счет всего за один день, — подтвердили в Сбербанке.

В Ассоциации банков России предупредили, что открытие счетов по биометрии сопряжено с высокими требованиями по безопасности и требует инвестиций и длительных доработок.

Напомним, что в России начали формировать Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). В декабре 2022 г. президент Владимир Путин подписал закон №572 о порядке работы ЕБС, согласно которому все организации, собирающие биометрические данные (помимо банков, речь, например, о нотариусах), должны передать их в государственную систему, уведомив своих клиентов о передаче такой информации минимум за 30 суток. Как рассказывал DK.RU, хранение биометрии теперь допустимо только в ЕБС, а сбор данных для коммерческих систем запрещен.

При этом «Тинькофф Банк» уже запросил у 30 млн клиентов согласие на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, чтобы передать их в ЕБС.