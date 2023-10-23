С кредитных карт Банка Уралсиб теперь доступны переводы в Системе быстрых платежей

Услугой можно воспользоваться в онлайн-банке для физлиц: в разделе «Платежи» выберите «По номеру телефона», а затем выберете счет кредитной карты для списания средств и укажите получателя платежа.

Розничным клиентам — пользователям кредитных карт «120 дней на максимум», «С кешбэком», «Премиальная кредитная карта» Банка Уралсиб стали доступны исходящие переводы физическим лицам (С2С) в Системе быстрых платежей (СБП).

Услугой можно воспользоваться в онлайн-банке для физлиц Банка Уралсиб:

В разделе «Платежи» выберите «По номеру телефона»;

Выберите счет кредитной карты для списания средств и укажите получателя платежа.

Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Напомним, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Ранее DK.RU сообщал, что Банк Уралсиб запустил в Уралсиб Онлайн (в интернет-банке и Мобильном приложении для Android) услугу по отправке переводов по системе Юнистрим. Отправить перевод по можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и другие страны.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)​