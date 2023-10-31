Бизнес и должники: как оптимизировать налоги с помощью «дебиторки» и снизить ее уровень

Не все знают, но дебиторская задолженность — это не только бремя. С ее помощью можно снизить налоговые выплаты в определенный период и даже получать прибыль с этих долгов.

Экономическая конъюнктура в 2023 г. сложилась непростая, в связи с этим дебиторская задолженность многих компаний растет. Что делать, когда нерадивый контрагент не платит и не выходит на связь, и как извлечь финансовую выгоду для своего бизнеса даже из такой неприятной ситуации, рассказала собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» Юлия Мазеина.

— С нарушениями по оплате со стороны контрагентов так или иначе сталкиваются все предприниматели. Но не все бухгалтеры и владельцы бизнеса в курсе, что она может помочь оптимизировать налоговую нагрузку бизнеса. Скажу больше, Налоговый кодекс РФ и, например, государственные льготные программы позволяют бизнесу абсолютно законно снижать свою налоговую базу. Главное — владеть информацией и правильно ее использовать.

Компании на общей системе налогообложения (ОСНО) имеют право формировать резервы по сомнительным долгам.

Создавая резерв по конкретному долгу, организация фактически принимает этот долг в расходы при расчете налога на прибыль. Откладывая таким образом уплату налога в соответствующем периоде, компания может пустить деньги в оборот, получая с них доход.

Главное — помнить, что сумма резерва по сомнительным долгам не должна превышать 10% от выручки за указанный налоговый период. Но даже такой процент может помочь вывести из-под налогообложения очень серьезную сумму. Погашенные долги необходимо будет учитывать в доходах при расчете налог на прибыль, восстановив сумму резервного фонда по конкретному обязательству.

Параллельно с налоговой оптимизацией советую вести работу по снижению уровня дебиторской задолженности. Начать стоит с анализа действующих договоров с вашими контрагентами и инвентаризации документов.

Часто, заключая стандартные договоры, вы недостаточно защищаете свои правовые интересы. Если в договоре отсутствуют пункты о сроках оплаты и штрафы за их нарушения, стоит их включить, чтобы дополнительно мотивировать ваших партнеров вовремя и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Также рекомендую выделить время и проверить наличие подписанной с обеих сторон первичной документации по вашим контрагентам.

Кроме того, рекомендую создать регламент по работе с дебиторской задолженностью в вашей компании, который, например, может включать: шаблоны уведомлений должникам и точные сроки, в которые они их получают, скрипты звонков, сроки передачи дела в суд и т.д. — другими словами, четкие инструкции для ваших сотрудников.

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