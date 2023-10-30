«Уметь грамотно управлять финансами компании — маст-хэв в эпоху идеального шторма»

Прозрачные финансы дают опору под ногами и являются основой жизнестойкости компании. Что нужно успеть сделать бизнесу до конца года во время стратегических сессий — в материале DK.RU.

Российский предприниматель за последние несколько лет пережил столько потрясений, что научился быстро перестраиваться и вести бизнес несмотря на растущее количество внешних факторов риска, на которые зачастую он не может повлиять.

Директор АГК «Капитал» Ирина Екимовских в рамках проекта «Первые лица бизнеса» рассказала DK.RU о том, как ее компания адаптируется к новым экономическим условиям и как предпринимателям снять лишнюю тревогу в период турбулентности.

— Для бизнеса настал один из самых сложных периодов в истории российского предпринимательства. За неполный 2023 г. были внесены изменения в 144 статьи Налогового кодекса и принято больше тысячи поправок.

Прибавьте сюда сложную ситуацию на рынке труда и трудности работы с партнерами на международном поле.

Психологическое давление на предпринимателей и без того очень сильное, а дополнительное законотворчество только усложняет им жизнь. Например, закон о маркировке рекламы, практическое применение которого у многих вызывает вопросы. Или усиление контроля за воинским учетом в организациях. При этом за нарушения и в первом, и во втором случаях штрафы выросли до 500 тыс. руб.

Если мы посмотрим на бюджет нашей страны на следующий год, то его увеличили до 35 трлн руб., при том что рост ВВП заложен минимальный. А собираемость налогов должна вырасти на 19% при тех же налоговых ставках. Это значит, что администрирование будет и дальше усиливаться, «выжимание» российского предпринимателя станет еще интенсивнее. Времена сложные.

Однако если бы предприниматель каждую минуту думал только о сложностях, о том, что происходит вокруг и как это повлияет на бизнес, он не был бы предпринимателем. Умение сконцентрироваться на важном сегодня является обязательным. Как сказал Павел Дуров, «главное — это научиться выделять главное».

Уменьшить тревогу от происходящего помогает ясность. В первую очередь ясность в том, что происходит с твоим бизнесом. Здесь на помощь приходят цифры.

Сейчас как никогда важно следить за ключевыми финансовыми показателями:

• Прибыль и рентабельность — маржинальная, операционная (EBITDA), чистая.

• Платежеспособность — наличие у компании в любой момент достаточных денежных средств для осуществления текущей деятельности, отсутствие кассовых разрывов.

• Устойчивость — соблюдение нормативных значений соотношения собственного и заемного капитала, чтобы не угодить в банкротство.

В этом плане очень показательна история сети «Связной», которая объявила о банкротстве в этом году. Последний год сеть работала с минимальной рентабельностью, при этом у нее была очень большая доля заемного капитала. Агрессивное привлечение кредитов привело к тому, что кредитная нагрузка в компании в три раза превышала норму, а заемный капитал был в 24 раза больше, чем собственный. Итог мы видим.

Кроме того, нужно уметь «выныривать» из текучки и видеть, что происходит на рынке. Любой кризис — время неопределенности, но еще и время возможностей.

Уход западных компаний позволил резко расти, например, отечественным производителям косметики, селлерам одежды и аксессуаров, производителям ПО и торговым компаниям в сфере параллельного импорта. Развивается и отрасль ИЖС. Это я вижу на примере наших клиентов.

Если говорить про Аудиторско-консалтинговую группу «Капитал», то в текущих условиях спрос на наши услуги также возрос. Собственники хотят защитить себя, выявить и предупредить риски, повысить понятность и прозрачность бизнеса. Предпринимателям нужны экспертные услуги — постановка финансового учета, налоговый консалтинг, бухгалтерский аутсорсинг. Наша компания на этом фоне прирастает на 50% год к году.

К нам приходит достаточное количество новых клиентов, и я вижу, что уровень финансовой грамотности у малого и среднего бизнеса все-таки недостаточно высок, и требуется пять-десять лет, чтобы парадигма изменилась.

Одна из моих личных целей — способствовать повышению финансовой грамотности собственников и руководителей МСП. Поэтому с 2017 г. я регулярно провожу практикумы и написала книгу «Считай и богатей. Финансовые аксиомы предпринимателя», в которой доступно и с примерами рассказываю, как использовать инструменты финансового менеджмента в бизнесе.

Книга получила премию «Деловая книга года в России 2023» в номинации «Лучшая книга в помощь бизнесу», и, надеюсь, она поможет разобраться в теме финансов как можно большему числу предпринимателей.

Считаю, что грамотное управление финансами — это основа жизнестойкости компании в эпоху «идеального шторма».

Предприниматель должен точно, а не приблизительно знать свои доходы, расходы, обязательства, размер активов, состояние дебиторской задолженности, оборачиваемость, сколько денег вложено в товары, прибыльность сделок и направлений, сколько кредитов привлечь и сколько дивидендов забрать можно безопасно для бизнеса. Считать системно, а не «на коленке».

Прозрачные финансы дают ясность и опору под ногами для принятия бизнес-решений.

В преддверии 2024 г. я рекомендую:

Составить финансовый план в трех вариантах: оптимистичный, консервативный и пессимистичный. Это поможет принимать конкретные решения и действовать вместо того, чтобы чувствовать постоянную тревогу. Быть готовыми к тому, что пересмотр годового бюджета может происходить до четырех раз в год, потому что все быстро меняется. Консервативно планировать расходы. Осторожно относиться к заемным средствам, потому что кредитные деньги дорогие, нет ясности по госпрограммам. Точно не нужно брать заемные средства на покрытие кассовых разрывов. Вдумчиво относиться к инвестиционным проектам. Все просчитывать перед входом в инвестпроект — хоть в свой, хоть с друзьями. Следить за фондом оплаты труда. Лучше привязывать рост зарплат и премии к выполнению компанией запланированных финансовых показателей.

Итак, что точно делаем? Точно считаем, приводим финансы в порядок и составляем финансовый план на следующий год. Время на стратегические сессии как раз есть. Если сейчас начать, к декабрю все будет готово.

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