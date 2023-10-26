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Сбербанк продает большой офис в центре Екатеринбурга

Сбербанк продает большой офис в центре Екатеринбурга
Иллюстрация: Google Карты

Речь о здании на Гоголя, 44, площадь которого оценивается в 16,5 тыс. кв. м. В компании пояснили, что занимаются оптимизацией существующих площадей.

#НОВОСТИ

Объявление о продаже административного здания в центре города появилось на сайте аукционного дома «Торги.ру». Начальная стоимость лота оценивается в 910,3 млн руб.  Эту сумму Сбербанк планирует выручить за счет продажи земельного участка, 11-этажного офисного здания (три из которых подземные) и стоянки на 136 машино-мест.

Как сообщили E1.RU в «Торги.ру», у лота есть важный нюанс — будущий собственник должен будет сдать часть площадей в аренду Сбербанку минимум на 10 лет.

В пресс-службе банка DK.RU пояснили, что решение о продаже объекта связано с планами по оптимизации существующих площадей:

В декабре прошлого года Сбер открыл в Екатеринбурге современный технохаб площадью 27 тыс. кв. м. В новый комфортный офис из здания на Гоголя и других помещений переехали более полутора тысяч человек. Сейчас мы рассматриваем варианты оптимизации неиспользуемых площадей.

Ранее DK.RU сообщал, что технохаб Сбера открылся в 20-этажном здании в центре города. Пространства специально готовили для разработчиков, тестировщиков и других IT-специалистов компании из Екатеринбурга. Эти сотрудники участвуют в создании, развитии и поддержке самых передовых продуктов и сервисов компании, среди которых — Сбербанк Онлайн, ДомКлик, СберИнвестиции. Раньше рабочие места IT-специалистов Сбера находились в разных зданиях. Иногда даже люди из одной команды сидели в разных офисах, потому что не было возможности собрать их вместе.

Читайте также на DK.RU о том холдинг «Синара» купил штаб-квартиру УБРиР в здании на ул. Сакко и Ванцетти, 67. В здании банк работал 17 лет, площадь бывшей штаб-квартиры составляет 8 тыс. кв. м, работала в ней почти тысяча человек. Банк, напомним, минувшей весной переехал в офис бизнес-центра «Саммит». Тогда же сообщалось, что есть заинтересованные в покупке 13-этажного офисного здания.

Автор: Елизавета Порошина
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