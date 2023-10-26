Lenovo хотят лишить права на бренд в России

Фирма, которая хочет зарегистрировать товарный знак, похожий на Lenovo, настаивает, что китайский производитель прекратил официальные поставки техники и не использует бренд в России.

Гонконгская компания Smart International Distribution Limited (SIDL) добивается отмены правовой охраны китайской Lenovo в России, пишут «Ведомости».

SIDL хочет зарегистрировать товарный знак, который напоминает логотип Lenovo и представляет собой черную надпись на белом фоне. Однако Роспатент указал, что бренд Lenovo охраняется в России и регистрировать похожие товарные знаки нельзя. Сейчас дело рассматривает суд по интеллектуальным правам.

SIDL настаивает, что Lenovo не использует свой бренд, официальные поставки техники китайского бренда приостановлены, товары завозятся исключительно по параллельному импорту.

Ранее SIDL подавала аналогичные иски к Xiaomi и Dyson, последний бренд заявили, что ушел с российского рынка и закрыл торговые представительства в РФ. В деле с Dyson суд принял обеспечительные меры в виде приостановления рассмотрения заявок SIDL в Роспатенте до завершения судебного спора. По иску о товарном знаке Xiaomi суд заявителю отказал.

Издание пишет, что товарный знак Lenovo по Международной классификации товаров и услуг подлежит охране на территории России по классам машин, станков, приборов, двигателей, рекламы и телекоммуникаций.

Весной 2022 г. китайская компания приостановила продажи ноутбуков в России.

Как рассказывал DK.RU, по итогам прошлого года в Россию было ввезено на 65% меньше ноутбуков в штуках, чем годом ранее. Поставлять технику в Россию перестали бренды HP, Lenovo, Asus и Acer, завозить в страну их можно параллельному импорту.