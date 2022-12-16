Фотоаппараты могут запретить ввозить в Россию: поставки ноутбуков уже упали на 65%

Девятый пакет санкций коснется любителей электроники. Зато поставки и продажи начали активно увеличивать Huawei, Honor и MSI, а также новички в лице Tecno, Infinix и Realme.

Российские сети продающие электронику подвели неутешительные итоги 2022 года: по их подсчетам по итогам января-ноября было ввезено на 65% меньше ноутбуков, чем за тот же период 2021 года, сообщает Коммерсантъ.

Поставки упали до 2,76 миллиона устройств, уточняют GS Group. Лидирующие позиции на рынке делят HP и Lenovo, у каждого из них по 15%. Однако доля HP год к году снизилась на 12%. Asus упал с 14% до 8% по итогам года, а вот Huawei увеличил долю с 3 до 14%. Более трети продаж пришлось на китайские бренды, в третьем и четвертом квартале их доля была 40-45%, рассказали в сети «М.Видео-Эльдорадо». Доля Apple составила 6%.

В деньгах первое место также у HP (16%), следом идет Asus (15%), Lenovo (14%) и Apple (10%). Снижение долей всех лидирующих брендов за год составило от одного до пяти процентных пунктов. MSI, Huawei и Honor смогли увеличить доли рынка в деньгах год к году до 9%, 7% и 7% соответственно. Абсолютные цифры МТС не раскрывает. Средняя цена устройства выросла на 10%, до 62 тыс. руб.

В прошлом году лидеры рынка в лице Acer, Asus, HP, Lenovo обеспечивали около 80% продаж ноутбуков в России, но к настоящему моменту их доля сократилась до 66%, а по итогам года может снизиться до 60%. В ритейле отмечают, что, несмотря на расширение ассортимента устройств из Китая за счет появления новых производителей, лидеры предыдущих лет остаются в наличии за счет доставок по параллельному импорту: «Такие устройства мы самостоятельно гравируем при участии профильного партнера или предлагаем наклейки с кириллицей, даем гарантию».

В 2023 году новички на рынке ноутбуков, в числе которых Tecno, Infinix и Realme, будут активно занимать ниши уходящих брендов. Также возобновляют маркетинговые активности Honor и Huawei — они могут занять лидирующие позиции уже в середине 2023 года.

Согласно проекту девятого пакета санкций ЕС, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Между тем как ранее рассказывал DK.RU, российские производители электроники попросили у правительства новые меры поддержки, включая введение новых пошлин на импортную электронику.